ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. AEP: Numărul total de alegători cu drept de vot este de 18.968.840

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis că numărul total de alegători cu drept de vot este de 18.968.840 de persoane, iar 700.843 de români cu drept de vot au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, fiind posesori de paşaport CRDS.

Datele furnizate de AEP:

- numărul total de alegători înscrişi în Registrul Electoral este de 18.987.675 de persoane (din care 18.835 au drepturile de vot radiate la data 26.05.2019)

-din totalul de alegători înscrişi în Registrul electoral, exceptându-i pe cei cu drepturile de vot radiate, un număr de 700.843 de cetăţeni români cu drept de vot au domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS.

-Numărul total de alegători români înscrişi în listele electorale permanente, persoane care au domiciliul sau reşedinţa în România, este 18.267.997 de persoane.

Situaţia privind cetăţenii cu drept de vot la alegerea membrilor din România în Parlamentul European:

„În urma comunicărilor primite din partea instituţiilor cu atribuţii similare ale statelor membre UE privind cetăţenii români care s-au înscris pe listele de votare ale acestor state, au fost identificate în Registrul Electoral 454 de persoane. Dintre acestea, 379 se aflau pe listele electorale permanente, având domiciliul sau reşedinţa în ţară şi au fost radiate de pe listele aferente scrutinului europarlamentar, iar 75 se regăsesc în evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Toate cele 454 de persoane vor apărea în evidenţa dedicată din Sistemul de monitorizare a prezenţei la vot şi prevenire a votului ilegal (SIMPV) pentru alegerile europarlamentare şi au fost transmise către Biroul electoral nr. 48 pentru secţiile de votare din străinătate”, potrivit comunicatului de presă.

AEP menţionează că în listele electorale speciale s-au înscris 114 cetăţeni comunitari care şi-au exprimat dorinţa de a vota pentru reprezentanţii din România în Parlamentul European.

După efectuarea tuturor actualizărilor, listele electorale pentru alegerile europarlamentare se prezintă astfel:

- Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente (LEP) este de 18.267.618 persoane;

- Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale (LES) este 114 persoane.

Numărul total de cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate cu drept de vot la acest scrutin este de 700.768 de persoane.

Situaţia privind cetăţenii cu drept de vot la Referendumul naţional:

„La generarea listelor electorale permanente pentru referendumul naţional consultativ convocat de preşedintele României, nu au fost radiaţi din liste cei 379 de cetăţeni români care s-au înscris pe listele de votare ale altor state a vota reprezentanţii acestora în Parlamentul European. Precizăm, de asemenea, că nu există posibilitatea ca un cetăţean comunitar să voteze la acest scrutin. Prin urmare, pentru referendumul naţional, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente (LEP) este 18.267.997 de persoane. Pe lângă aceştia, în Registrul Electoral mai figurează 700.843 cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care au drept de vot la acest scrutin”, mai arată AEP.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. România va avea în total 32 de europalamentari la Bruxelles. Numărul total de euroaleşi, din toate cele 28 de state membre, este de 751.



La alegerile europarlamentare din 2019 participă toate partidele mari de pe scena politică românească, dar şi unele mici, precum şi candidaţi independenţi, conform BEC.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Ce partide candidează



Partidul Social-Democrat (PSD):



1. Rovana Plumb,



2. jurnalista Carmen Avram,



3. senatorul Claudiu Manda,



4. preotul Cristian Terhes,



5. Dan Nica, europarlamentar



6. Maria Grapini, europarlamentar



7. deputatul Tudor Ciuhodaru



8. Dragoş Benea



9. Fost ministru pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu



10. Andi Cristea,



11. Natalia Intotero,



12. Gabriela Zoană, europarlamentar



13. Bianca Gavriliţă 1



4. Emilian Pavel



15. Doina Pană



Partidul Naţional Liberal (PNL):



1. Rareş Bogdan, jurnalist



2. Mircea Hava, primar Alba Iulia



3. Siegfried Mureşan, europarlamentar



4. Daniel Buda, europarlamentar



5. Adina Vălean, europarlamentar



6. Vasile Blaga, fost co-preşedinte PNL,



7. Dan Motreanu, fost deputat



8. Gheorghe Falcă, primar Arad



9. Cristian Buşoi, europarlamentar



10. Marian-Jean Marinescu, europarlamentar



11. Vlad Nistor



12. Mihai Ţurcanu, europarlamentar



13. Violeta Alexandru



14. Ligia Ionescu Popescu 1



15. Laura Dumitru.



Alianţa 2020 USR-Plus:



1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS,



2. Cristian Ghinea (USR),



3. Dragoş Pîslaru (PLUS)



4. Clotilde Armand (USR)



5. Dragoş Tudorache (PLUS)



6. Nicolae Ştefănuţă (USR)



7. Vlad Botoş (USR),



8. Ramona Strugariu (PLUS)



9. Vlad Gheorghe (USR),



10. Alin Mituţă (PLUS)



11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS),



12. Valeriu Nicolae (PLUS)



13. Oana Ţoiu (PLUS)



14. Radu Ghelmez (USR)



15. Liviu Iolu (PLUS).



Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE)



1. Norica Nicolai,



2. Daniel Barbu,



3. Renate Weber,



4. Ovidiu Silaghi,



5. Varujan Vosganian,



6. Andrei Gerea,



7. conf. univ dr. Radu Silaghi Dumitrescu de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj,



8. deputatul Eusebiu Pistru,



9. Horia Victor Toma fost europarlamentar şi



10. Tudor Tim Ionescu de la organizaţia de tineret ALDE



Partidul Mişcarea Populară (PMP):



1. Traian Băsescu



2. Eugen Tomac –preşedinte PMP,



3. Ioana Constantin – consultant management şi Comunicare



4. deputatul Marius Paşcan,



5. Preşedintele PMP Călăraşi Simona Vlădica,



6. deputatul Robert Turcescu,



7. Teodora Desagă –consilier parlamentar,



8. vicepreşedinte PMP Petru Movilă,



9. deputat Cătălina Bozianu,



10. preşedintele PMP Argeş Cătălin Bulf



Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR):



1. Eurodeputat Iuliu Winkler



2. Loránt Vincze, preşedinte al Uniunii Federative a Naţionalităţilor Europene (FUEN)



3. Csilla Hegedüs, vicepreşedinte executiv al UDMR



4. Csongor Oltean, preşedintele Conferinţei Tineretului Maghiar



5. europarlamentarul Csaba Sógor



PRO România:



1.Victor Ponta,



2. comisarul european Corina Creţu,



3. fostul premier Mihai Tudose,



4. fostul premier al Rep. Moldova Iurie Leancă,



5. Geanina Puşcaşu,



6. Gabriela Podaşcă, deputat



7. Cristian Cosmin,



8. Ioana Petrescu,



9. Mihai Sturzu,



10. Ionela Danciu



Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR):



1. Ilie Năstase,



2. Anghel Iordănescu,



3. Luminiţa Adam, vicepreşedinte al partidului, avocat,



4. Claudiu Ciprian Tănăsescu, europarlamentar



5. Mircea Manolache, preşedintele organizaţiei Iaşi,



6. Constantin Tomescu, viceprimarul sectorului 6 Bucureşti,



7. Gheorghe Bică, prof. univ., vicepreşedinte UNPR,



8. Roman Apostol-Picu, jurist, viceprimar al municipiului Galaţi,



9. Laura Berbecaru,



10. Ene Dinga, prof. univ.



Partidul România Unită (PRU):



1.Bogdan Diaconu,



2.Andrei Piticaş,



3. Ionuţ Stuparu,



4. Ioan Constantinescu,



5. Sorin Deac,



6. Narcis Someşfelean,



7. Ştefan Lungu,



8. Laura Vicol



PRODEMO:



1. Alexandrescu Vasile Constantin,



2. Burduşel Emilian Aristide



Partidul Social Democrat Independent (PSDI):



1. George Cornel Comşa,



2. Mariana Carmen Dăscălescu,



3.Radu Stancu,



4. Sergiu Plîngău



Partidul Blocul Unităţii Naţionale (BUN):



1. Alexandru Vulpoiu,



2. Costel Stanciu,



3.Saveta Ionisei,



4. Manuela Aciubotăriţei



Partidul Socialist Român (PSR):



1. Marin Badea,



2. Violeta Mercea,



3. Petrică Dima,



4. Corneliu Reigler



Candidaţi independenţi:



Gregoriana Carmen Tudoran, George-Nicolae Simion, Peter Costea

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Unde puteţi vota dacă nu vă aflaţi în localitatea de domiciliu



Alegerile europarlamentare din acest an se vor desfăşura pe 26 mai, românii fiind chemaţi la urne pentru a desemna cei 32 de europarlamentari care vor reprezenta ţara noastră la Bruxelles în viitorul legislativ al UE. În aceeaşi zi, românii vor mai răspunde unui referendum pe tema justiţiei, convocat de preşedintele Klaus Iohannis.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Unde se poate vota



Alegerile europarlamentare se vor desfăşura în 26 mai 2019. Votul începe la ora 7.00, ora locală, şi se desfăşoară până la ora 21.00, ora locală, conform AEP.



La alegerile europarlamentare 2019 pot vota toţi cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.



De asemenea, pot vota cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, având domiciliul sau reşedinţa în România şi care s-au înscris în lista electorală specială pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Românii care votează la secţiile organizate în străinătate vor fi înscrişi pe listele electorale suplimentare.



REFERENDUM 2019. La ce întrebări vor răspunde votanţii:



1. „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?”



2. „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”