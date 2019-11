Titi Aur îi îndeamnă pe şoferi să nu se bucură la câţiva bani economisiţi după achiziţionarea anvelopelor a mâna a doua, pentru că această „afacere” îi poate costa viaţa:

„Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea. Cauciucul are cea mai bună aderenţă când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puţin aderent. Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim. Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) şi 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderenţă scăzută. Cauciucul îmbătrâneşte cu timpul şi se uzează", a declarat Titi Aur, potrivit dcnews.ro.

Expertul îi sfătuieşte pe şoferi să nu achiziţioneze anvelope la mâna a doua, doar pentru că sunt cu câteva sute de lei mai ieftine şi să se gândească la siguranţa personală şi a celor din jur:

„Un cauciuc de ocazie este dat jos de pe maşină fiindcă fie are 5-6 mm, iar firma care l-a dat jos îl vinde românului care crede că face o afacere, fie că acel cauciuc este mai gros în carne, dar mai bătrân. Luând un cauciuc de ocazie, fie mai are un milimetru, maxim 2 în care poate fi considerat încă sigur, sau are milimetri, dar este atât de bătrân încât nu mai prezintă siguranţă. Dacă eu cumpăr, deci, un cauciuc cu 30 la sută din preţul lui, zic că am făcut o afacere. Practic, acel cauciuc, dacă este bătrân sau are uzură, mă păcălesc pe siguranţa familiei mele şi a celorlalţi participanţi la trafic. Cât timp nu se întâmplă nimic, voi fi fericit, dar dacă voi fi la spital, cu familia mea şi maşina în service şi dacă îmi va spune ceva ce spun eu acum, voi spune că am fost fraier. Pentru că mă voi bucura la o economie de câteva sute de lei, dar e posibil să fi nenorocit pe cineva", a mai spus expertul.

Şoferii care circulă pe drumuri cu zăpadă, gheaţă sau polei trebuie să aibă montate la automobil anvelope de iarnă. Dacă şoferii se deplasează pe asemenea drumuri fără anvelope de iarnă, aceştia riscă să fie amendaţi cu sume cuprinse între 1.305 de lei şi 2.900 de lei şi li se va reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare sau dovada înlocuitoare a acestuia.