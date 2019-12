Un tânăr de 18 ani din Craiova a transformat maşina bunicilor într-un autoturism ce poate concura cu multe maşini moderne.

O Dacia 1300, fabricată acum 45 de ani, se deschide cu comandă vocală, are geamuri electrice, pe bord are montată o cameră video, dar dispune şi de senzor de parcare pentru mersul cu spatele.

„O deschid cu ajutorul unei aplicaţii cu comandă vocală: «Dacie, deschide!»”, spune Mihnea Dinică, adolescentul care a transformat bătrâna Dacie într-o maşină cu dotări de limuzină. El a început să facă primele modificări la autoturism acum mai bine de 5 ani. De atunci, a investit aproape 3500 de euro şi fiecare piesă a montat-o chiar el.

De câteva luni, tânărul a obţinut şi permisul de conducere, iar acum se plimbă cu mândrie prin oraş în Dacia pe care o porneşte doar dintr-un buton, nu cu cheia, cum făcea bunicul său. Iar transformările continuă, spune cu mândrie băiatul.

„Pornire la buton… Maşina porneşte singură. Volanul este de Duster, îmbrăcat în piele, ceasurile de bord sunt de Logan, adaptate pentru acest model de Dacia. Luminile sunt schimbate, patru geamuri electrice, navigaţie. Manetele de la ştergătoare şi luminile sunt tot adaptate de la Logan. Urmează o consolă centrală de la Passat B6 pe care, într-o săptămână, sper să o am pusă pe maşină, cu cotieră cu tot. Şi, din nou, mai multe echipamente electronice, cam două cutiuţe dintr-ăstea… Am vrut să o folosesc ca maşină de zi. Era maşina bunicului. Nu mergea, în stadiul în care era ea, originală, să o foloseşti zi de zi, aşa că a trebuit să-i aduc câteva modificări, să mă pot descurca în trafic cu o comoditate decentă. Cu motorul de 1.3 i-am dat, cel mai mult, cam 143 km/h. Acum am schimbat motorul, este 1.6. Aştept să-i pun şi un carburator dublu corp şi sper că va fugi pe la 160 km/h”, a povestit, pentru Mediafax, Mihnea Dinică.

Chiar şi portbagajul se deschide cu telecomanda, iar pe bord are montată o cameră, dar şi un senzor de parcare. Mihnea povesteşte că toată familia este încântată de dotările maşinii.

„Până acum două luni investiţia se ridica la 3 mii de euro. Acum, să zicem că ajunge pe la 3.500, cu tot ce am mai schimbat. Încerc să mă finanţez cât de mult singur, dar ajută şi toată familia, de la bunici la părinţi, mătuşi… Bunicilor le-a plăcut transformarea, a fost o surpriză pentru ei. Nu se aşteptau să iasă la aşa nivel, să spunem, faţă de original, ce ştiau ei că este maşina pe care o aveau de nouă. Părinţii, cred, ar fi preferat să-mi iau, ca toată lumea, o maşină normală, o maşină nouă. Asta a fost o pasiune, cât şi o provocare pentru mine. Am vrut să-mi demonstrez că pot să fac aşa ceva de unul singur”, a spus tânărul.

Acum, în prag de Crăciun, bătrâna Dacia 1300 a suferit şi „cosmetizări” exterioare, în pas cu moda. Are două coarne de ren şi îşi face loc în parcarea şcolii unde învaţă Mihnea, între bolizi de zeci de mii de euro.

„Mi se pare amunzant când merg la şcoală şi parchez lângă o Panamera sau alte maşini de 70-80 de mii de euro. Şi eu cu Dacia asta a mea…”, a mai spus Mihnea Dinică.

Tânărul este elev în ultimul an la Colegiul Naţional Carol I din Craiova şi este pasionat de inginerie electronică. A ales, însă, să studieze în străinătate, astfel că a aplicat pentru o facultate din Marea Britanie, a fost admis, iar de anul viitor se va pregăti la Manchester.

Sursă FOTO: captură VIDEO - colaj