Potrivit hotărârii CGMB nr. 539/2019, publicată recent, aplicarea vinietei pentru maşinile Euro 4 se va face de la 1 ianuarie 2021.

Începând cu anul 2022, maşinile non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 nu vor mai avea acces în centrul Capitalei, iar cele Euro 3, din 2024.

Tarifele de acces în cantrul Bucureştiului sunt stabilite în funcţie de norma de poluare a maşinii pe zi, pe lună, pe şase luni şi pentru un an. Cea mai scumpă vinietă va costa 15 lei pe zi sau 1.900 de lei pe an şi va fi pentru automobilele non-euro, iar posesorii unei maşini Euro 4 vor plăti începând cu anul 2021 5 lei pe zi sau 500 pe an.

Amenzile prevăzute în hotărâre pentru şoferii care care nu plătesc taxa oxigen variază între 1.500 şi 2.000 de lei. Contravenienţii vor avea posibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii (750 de lei) în 15 zile.

Verificările vor fi realizate prin sisteme video, dar vor putea fi constatate şi în trafic, de poliţişti şi împuterniciţi ai primăriei. Odată plătită o primă vinietă, autovehiculul e înregistrat într-un sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a vinietelor.