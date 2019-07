Bărbatul din Nova Scotia a cumpărat automobilul la o licitaţie, pentru mai puţin de 50 de dolari, transmite publicaţia The Drive.

Pitman încă foloseşte vehiculul greu de condus, care nu are lumini de semnalizare, centuri de siguranţă sau aer condiţionat.

Motorul este pornit în continuare cu ajutorul unei manivele. Pitman a călătorit, la începutul acestei luni, la un show automobilistic cu acest vehicul.

Bărbatul restaurează acum un al doilea Model T din 1927, pe care l-a cumpărat în anii '60.

