„Vom descoperi o viteză a luminii mai mare decât cea actuală. Drept urmare, vom călători în spaţiu, la început, colectiv şi apoi, individual. Vom avea propriile nave spaţiale, aşa cum avem acum propriile automobile. Avioanele personale vor fi diferite ca formă de cele pe care le cunoaştem în prezent”, a dezvăluit Carmen Harra în cartea sa, „Decodificarea destinului”, potrivit b1.ro.



„Vom lua legătura cu civilizaţii din alte galaxii, aflate pe alte niveluri de evoluţie şi vom descoperi noi planete, noi galaxii şi noi forme de viaţă. Într-un interval de timp de 30 până la 120 de ani, omenirea se va muta pe Marte şi pe o nouă planetă, situată într-o nouă galaxie, numită Allandra”, a mai declarat cunoscuta clarvăzătoare româncă.



Carmen Harra a prezis că Iohannis va ieşi preşedinte în turul doi.



„Ceva se va schimba în România… Adică, nu mă refer neapărat la preşedinte, mă refer la cei care au condus România în ultima bucată de timp… S-au făcut nişte erori masive şi asta trebuie corectate”, spune Carmen Harra, convinsă că în viitorul apropiat în România se vor petrece şi lucruri pozitive. Şi, după ce a cerut data de naştere ale Viorica Dăncilă, a emis o serie de previziuni. ”Eu zic că tot Klaus Iohannis o să rămână… Ea e pe muchie de cuţit. Şansele ei de a intra (n.r. – în turul doi al alegerilor prezidenţiale 2019) ar fi, dar e pe muchie de cuţit, va fi la limită între locul doi sau trei”, a spus Carmen Harra.



„Ne va surprinde, va veni tare din spate o femeie blondă. Nu, nu Elena Udrea, nu am văzut-o niciodată pe post de preşedinte, nici Gabriela Firea… Altcineva, o femeie în jur de 40 de ani, nu Alina Gorghiu, altcineva neaşteptat”, a explicat Harra.



Totodată, Carmen Harra a vorbit recent despre ce se va întâmpla în 2019 la nivel social.



„Anul 2019 este guvernat de cifra 3 şi de planeta Jupiter. Va fi un an de stabilitate, dacă ne gândim la Biblie, la Cruce, la Sfânta Treime, triughiul este cel mai stabil element. Anul acesta va fi un an de rezoluţie, în care multe dintre lucrurile începute în 2018 se vor rezolva în 2019. La 30 de ani de la Revoluţie, o să vedem o manifestaţie puternică în România, o schimbare de Guvern, de regim, aşa cum nu am mai văzut din 1989”, a susţinut Carmen Harra.



„Anul acesta întreaga lume va fi zguduită pe plan politic. 2019 va intra în istorie, la fel cum a făcut-o 1989, vom avea parte de nişte schimbări incredibile! Anul acesta va fi un dezastru economic. Căderi ca în 2019 nu s-au înregistrat de zeci de ani, probabil din 1929…S-au văzut deja, eu le-am anticipat cu un an înainte”, a precizat clarvăzătoarea.