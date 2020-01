Cu fiecare bijuterie achiziţionată, Carmen Harra se simte mai fericită. „Fiecare are pasiunile lui în viaţă şi fiecare are dependenţele lui în viaţă. Sunt oameni care sunt dependenţi de ţigări, de jocuri de noroc, eu am dependenţă de bijuterii, de când mă ştiu. Mă duceam şi îmi cumpăram. Am tot felul de lucruri pe care le-am colecţionat şi am devenit o colecţionară.



Tot ce vrei, ceasuri… Mă duceam la case de licitaţii.



Dar nu ştiu de ce cumpăram toate aceste lucruri. Ca să vezi ce înseamnă dependenţa… Foarte mulţi bani (n.r. a investit). Şi nu au fost foarte bine distribuiţi, dacă stau să mă gândesc.



Puteam să fac atâtea lucruri cu banii ăştia, să-i fi investit în ceva care să-mi aducă banii înapoi. Dar a fost o nebunie a mea de care n-am putut să scap, pentru că eu o consider o boală a mea, o boală compulsivă în care nu te poţi controla”, a mărturisit Carmen Harra, potrivit libertatea.ro.