Cristinel Dăncilă a fost dat în judecată, acum câţiva ani, la Judecătoria Videle, soţul Vioricăi Dăncilă având calitatea de „PÂRÂT”, într-un proces care avea menţionat la rubrica „OBIECT” termenul „PRETENŢII”, scrie a1.ro.



În cele din urmă, părţile s-au înţeles şi familia Dăncilă a încheiat litigiul cu asociaţia de proprietari a blocului în care locuiesc în Videle.



După ce s-a calificat în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, Viorica Dăncilă a apărut alături de soţul ei într-un interviu video rarisim.



„Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraş. Venise de la oraş şi am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieşit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soţie! (...) „În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis… m-a tras deoparte şi mi-a zis: „Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineaţă măcănitul raţelor?” „Stai liniştit, tată, că o să vezi că da”, ”, a povestit într-o emisiune Cristinel Dăncilă.



„Am avut noroc şi am învăţat un lucru, că şi eu trebuie să fiu la fel şi că aceeaşi dragoste pe care am primit-o eu de la socrii mei şi aceleaşi aprecieri trebuie să le transmit mai departe soţiei fiului meu”, a declarat Viorica Dăncilă.