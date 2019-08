Potrivit unui e-mail primit la redacţie, adăpostul respectiv funcţionează ilegal de ani de zile, fapt confirmat şi de primăria din localitate. Cel acuzat că maltratează animalele se numeşte Vasile Temelie. Bărbatul are o pagină de Facebook pe care oferă animale spre adopţie şi prin intermediul căreia strânge donaţii şi hrană.





„Este un individ care are o experienţă la un adăpost de câini din Bucureşti. A venit la Cezieni deoarece părinţii au ceva pământ în zonă şi şi-au făcut o construcţie. A încercat să facă construcţia, iar Consiliul Judeţean i-a dat o amendă pentru că a construit ilegal… Are acum, înţeleg, în jur de 30 de câini. Nu este autorizat de niciun fel. E dreptul lui, după cum spune DSVSA-ul, să ţină câţi câini doreşte acolo”, a declarat primarul Dănuţ Guşatu, pentru Gazeta de Sud.



„Eu le-am făcut adresă în care le-am spus că nu mi se pare legal ce se întâmplă acolo, din moment ce ei nu au contracte cu firme de ecarisaj, nu au de nici unele. Nu sunt autorizaţi să desfăşoare o astfel de activitate. El susţine că sunt câinii lui şi că e treaba lui ce face. Celor de la DSVSA le-au prezentat facturi cu alimentele pe care le cumpără, pentru că eu am scris în adresa respectivă că urlă uneori câinii ăia şi se-aude în tot satul şi pentru că probabil nu le dă să mânănce“, a adăugat edilul.





Potrivit lui Guşatu, adrese au fost făcute şi către Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică şi Protecţia Mediului, însă niciuna dintre instituţii nu a făcut ceva concret pentru a rezolva problema.



Pe adresa stopcruzimiianimale@gandul.info am primit mai multe imagini cutremurătoare, despre care persoana care le-a expediat susţine că sunt de la adăpostul respectiv. Noi nu am putut confirma, deocamdată, acest lucru.





Gândul a lansat campania „Cu gândul la animale”. Dacă aţi fost martori la cazuri de abuzuri comise faţă de animale, nu ezitaţi să ne trimiteţi imagini sau clipuri video la adresa stopcruzimiianimale@gandul.info. Vă mulţumim anticipat!