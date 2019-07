Cazul a fost anunţat pe Facebook de către Tudor - Tim Ionescu. Animalele au fost abandonate, potrivit sursei citate, dintr-o maşină.

Deoarece nu poate mânca, mânzul, botezat „Ema”, primeşte lapte cu biberonul. Animalele au fost salvate de către cei de la organizaţia Save the Dogs and other animals.

Ema va merge la Cluj pentru a fi operată. Dacă intervenţia va reuşi, mânzul va putea duce o viaţă normală.

