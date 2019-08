La Homeless Animal Hospital am întâlnit oameni care în fiecare zi demonstrează cât de mult iubesc animalele. Medicul veterinar Aurelian Ştefan a povestit că a înfiinţat spitalul din dragostea pentru profesia lui. El consideră că, în general, profesia de medic veterinar este limitată de condiţia financiară. Mulţi medici îşi încalcă jurământul când animalele care au nevoie de operaţii costisitoare, nu au stăpâni care să plătească intervenţiile medicale. Tocmai de aceea, Aurelian Ştefan a înfiinţat Homeless Animal Hospital, un spital care funcţionează în mare parte din donaţii.

„Noi, prin natura noastră de medici, am jurat să ajutăm animalele. Dar pentru că medicina are nevoie de fonduri, o mare parte din animale nu beneficiază de asistenţă medicală, iar doctorii sunt nevoiţi să-şi încalce jurământul şi să refuze pacienţii din cauza lipsei fondurilor. Am refuzat să ne încălcăm jurământul şi am spus să facem un spital deschis pentru orice pacient. În momentul în care e bolnav, nu mai trebuie să conteze că familia lui are bani sau nu sau că provin de la adăpost. El este un pacient cu drepturi depline şi are dreptul la viaţă”, a povestit medicul veterinar Aurelian Ştefan.

Investiţia iniţială în proiectul „Homeless animal Hospital” a fost rezultatul unui efort foarte mare al unei mari comunităţi de prieteni de pe Facebook. „În acest moment depindem de donaţii de la persoane private în special”, a declarat Aurelian Ştefan.

Medicul ne-a arătat saloanele spitalului, prezentându-ne pisicile şi câinii care au avut probleme medicale grave, au primit îngrijiri la Homeless Animal Hospital, iar starea lor s-a ameliorat.

„Noi suntem doar veriga medicală din angrenajul complex al destinului unui căţel sau pisicel”

Bruno, un căţel de câteva luni, a fost la un pas de moarte înainte de a ajunge pe mâna acestor medici veterinari iubitori. A fost opărit grav într-o comună, iar oamenii l-au uns cu soluţii în speranţa că îl vor ajuta. Dar Bruno a avut nevoie de o operaţie complexă. Acum, el se reface pe zi ce trece, primind îngrijirile medicale necesare. Deşi şchiopătează, este un pui jucăuş care tresaltă de bucurie de fiecare dată când cineva îi deschide cuşca şi îl ia în braţe.

Alături de Bruno mai sunt 24 de animale internate în prezent la Homeless Animal Hospital. După ce se însănătoşesc, animalele sunt date spre adopţie:

„Noi, fiind spital, încercăm să colaborăm cu diverse asociaţii, adăposturi, persoane particulare care să preia pacienţii care nu au o căsuţă. Noi suntem doar veriga medicală din angrenajul complex al destinului unui căţel sau pisicel. Îi facem bine şi cerem ajutorul oamenilor. Vrem să creăm o mare comunitate de oameni care să fie pe o eventuală listă de aşteptare prin care să dăm un email prin care să anunţăm că avem un căţel sau doi, loviţi şi i-am reparat. Îi vrea cineva? La spital nu este acasă. Totuşi ei stau în nişte cuşti medicale”, a mărturisit medicul Aurelian Ştefan.

Pentru că operaţiile şi necesităţile animalelor care ajung la Homeless Animal Hospital sunt extrem de costisitoare, medicul veterinar a creat o comunitate pe Facebook care se numeşte „Pune 10 lei la treabă”. Prin intermediul acesteia, românii sunt invitaţi să doneze bani pentru animalele care nu au avut noroc. Pe lângă partea financiară, orice alt ajutor este binevenit. Comunitatea se regăseşte AICI.

„Îi invităm pe români să-şi ajute propriile animale din propria lor ţară. Pot să facă voluntariat fizic să ia un căţel cu o şchiopătură, cu o fractură, să petreacă timp cu animalele pentru că le prinde bine”.

Iubitorii de animale pot dona AICI:

Medicul veterinar Aurelian Ştefan susţine că în România ar trebui să existe o poliţie a animalelor care să le păzească de abuzuri şi care să-i pedepsească pe oamenii care le rănesc. Deşi în România există legi care să protejeze animalele, fondatorul spitalului Homeless Animal Hospital trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că autorităţile de cele mai multe ori iau în râs un caz de abuz împotriva animalelor.

„Aş vrea ca preşedintele ţării, Guvernul, Parlamentul să spună, «Români dragi, ţara asta are bogăţii foarte mari. Dar cea mai mare bogăţie din ţară este viaţa: umană şi animală. Români, haideţi să nu ne abandonăm animalele! Haideţi să nu omorâm urşii! Să nu omorâm şerpii pe cale de dispariţie pe care îi găsim în spatele curţii. Haideţi să sunăm, să cerem ajutor autorităţilor». Şi autorităţile trebuie să-şi facă treaba. Autorităţile trebuie să fie oameni pasionaţi, nu funcţionari. Avem legi, dar dacă mergem la poliţie ne iau în râs. E greu să duci un dosar până la capăt vis-a-vis de abuzuri. Mai degrabă încercăm să explicăm omului, să dăm un exemplu pozitiv. Nu avem un organ de tip poliţia animalelor, care ar fi de folos. O poliţie a animalelor care ar trebui să-i pună pe oameni să facă muncă în folosul comunităţii, să vadă cât este de greu să repare ce au stricat”, a declarat medicul Aurelian Ştefan.

Pentru ca animalele să aibă o viaţă în siguranţă, este nevoie de implicarea oamenilor şi în special a guvernanţilor, al cărui dezinteres general se simte foarte puternic, potrivit medicului Aurelian Ştefan:

„Nu se poate să ai font cinegetic, câini şi pisici pe care să-i vezi întinşi pe stradă. Aş spune că suntem campioni la şosele îmblănite în Europa. Vedem un carnagiu pe stradă. Asta denotă o lipsă de interes. Primăriile ar trebui să spună: «Animalele trebuie să stea în case. Haideţi să le sterilizăm, haideţi să facem ceva». Ştim că animalele sunt prietenii noştri, până când trebuie să facem ceva real. Pentru că atunci când trebuie să facem ceva real, amânăm, uităm, iar prietenia se pierde”, a declarat medicul veterinar.

Când a venit vorba despre profesia lui, Aurelian Ştefan a spus emoţionat că „medicii veterinari trebuie să devină exemple în societate, membri deplini ai cercului de oameni care schimbă societatea şi care au un statut oarecum aparte în grupul de oameni de bine. Acei oameni care merită respect pentru că muncesc foarte mult şi sunt extrem de pasionaţi de ceea ce fac”, a conchis medicul Aurelian Ştefan.