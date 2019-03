Educaţia pentru lectură este un subiect dezbătut în toate mediile de învăţământ din România, de la grădiniţe până la marile universităţi ale ţării. Dar ce metode putem folosi pentru a-i îndruma pe copii să descopere singuri „gustul pentru lectură”?

Părinţii se confruntă cu această problemă, indiferent de vârsta copiilor. Spre exemplu, o tânără mămică de 26 de ani, Aida Mateescu, încearcă să îşi îndrume fiul spre lumea cărţilor încă de la o vârstă fragedă, de doar 2 ani şi 4 luni. Ea ne-a mărturisit ce metodă (care s-a dovedit a fi de succes) a aplicat. „La noi a funcţionat 'regula': copilul imită ce te vede pe tine că faci. Consider că exemplul personal este un factor important în a face copilul să citească de plăcere şi nu pentru că „aşa trebuie”. La noi în casă se citeşte mult şi, automat, piticul a devenit interesat. Iniţial, am început cu puţine cărţi, doar cu imagini, apoi am trecut la cele cu poveşti. Noi îi citim pe voci, cu diferite tonalităţi şi intonaţii, imităm personajele, observăm împreună imaginile, ne folosim de mimică şi gesturi. Ca să simplific, ne bucurăm împreună cu copilul de cărţi”, a declarat, pentru Gândul, Aida.

De asemenea, am întrebat persoane din diferite domenii de activitate ce cred că ar trebui să facă învăţătorii la şcoală pentru a le insufla celor mici „gustul” pentru lectură.

Un tătic ne-a povestit despre activitatea organizată de învăţătoarea fiicei lui, care le-a propus copiilor un concurs bazat pe cititul cărţilor. Astfel, cei mici au fost împărţiţi în două echipe, fete şi băieţi, iar fiecare dintre ele, pe măsură ce un membru citeşte o carte, adaugă o cărămidă unui zid; iar la finalul săptămânii, grupul care are zidul cel mai înalt devine câştigător. Din mărturisirile tatălui, se pare că implicare unei edituri este destul de importantă deoarece le oferă copiilor cărţi cu o reducere semnificativă. Această competiţie îi ambiţionează pe copii să citească cât mai mult, iar în timpul desfăşurării concursului, mulţi dintre ei şi-au descoperit pasiunea pentru citit.

Metoda „surprizei din colet”

O altă metodă de succes care a dat rezultate îmbucurătoare este cea a recompensei. Unchiul unui băieţel de 9 ani a început să practice această metodă cu câteva luni în urmă. Aceasta constă în dăruirea unei cărţi alături de o recompensă-surpriză, în valoarea mai mică de 100 de lei. În schimb, pentru a primi un nou colet, micuţul trebuia să realizeze o compunere referitoare la conţinutul cărţii citite. Se pare că şi gustul pentru lectură vine „mâncând”, deoarece băieţelul a început să îşi cumpere singur cărţile care îi plac.

Iniţial, unchiul era cel care i le alegea, vorbind în prealabil cu el, descoperind ce îi place şi ce îl atrage. Treptat, micuţul a devenit din ce în ce mai curios şi dornic să citească şi, în plus, datorită compunerilor, îşi dezvoltă abilităţile de rezumare şi chiar şi pe cele critice.

Putem observa că activităţile interactive şi competitive îi determină pe copii să descopere singuri că cititul nu trebuie să fie ceva obligatoriu, impus, ci că poate deveni o activitate interactivă, interesantă şi captivantă.

De asemenea, Felicia Irimia, redactor la Editura Arthur, specializată în cărţile pentru copii, oferă câteva sfaturi pornite atât din experienţa personală de profesor, cât şi din cea de elev. „Ţin minte că aveam la şcoală lecturi suplimentare, lecturi de vacanţă şi caiete / jurnale de lectură (care constau cel mult în nişte rezumate şi nişte caracterizări de personaje – unde era impulsul de a gândi, de a crea, de a imagina? Mă bucur că azi există şi alte modalităţi de lucru). Acolo eram profund motivată. Mai ales de nota proastă pe care aş fi luat-o dacă nu le citeam. Însă, mi se pare că ne grăbim mereu să atingem toate literele acestui cuvânt: T-R-E-B-U-I-E. Dar ce spuneţi de: V-R-E-M sau C-R-E-D-E-M sau A-L-E-G-E-M? Sfatul pe care l-aş oferi învăţătorilor ar fi să ia cărţile de pe acest piedestal sacru, să le ofere o strângere caldă de mână, o îmbrăţişare, şi să le spună lor, dar şi copiilor: 'Vreţi să fim prieteni?' Iar cărţile o să le răspundă lin, printr-o îmbrăţişare de cuvinte care creează amintiri pentru totdeauna. Copii au nevoie să se simtă încurajaţi, apreciaţi, să le fie observate şi ascultate dorinţele, atât cât se poate. Şi cititorii se cresc şi ei, pas cu pas. Iar atunci când paşii mici sunt luaţi în seamă, se întăreşte şi mai mult relaţia cu acest prieten care ne este tuturor Lectura”, explică Felicia.

Se pare schimbarea perspectivei este foarte importantă pentru un copil, deci în primul rând trebuie să renunţăm la această obligativitate care, deşi, am putea spune, are intenţii bune, determină exact efectul nedorit. Astfel, copii trebuie ghidaţi să descopere singuri ce le place, să aleagă, să „cerceteze”, dar, în primul rând, părinţii au un rol determinant deoarece doar ei îi pot ajuta pe cei mici să se descopere, să îşi dea seama ce îi atrage.

„Pentru copii contează foarte mult să li se ofere atenţie şi timp”

Felicia, care ajută la construirea „universurilor” pentru copii prin cărţile pe care le redactează, ne-a declarat că „pentru copii contează foarte mult să li se ofere atenţie şi timp. Şi acesta e un mod bun de a consuma timpul. Să îi întrebe despre ce au mai descoperit, cum ar fi acţionat ei într-o anumită situaţie, să îi provoace, să le pună mintea la încercare. Copiii se vor simţi astfel antrenaţi în discuţie şi vor vedea că cititul nu se rezumă doar la ce este în carte, ci vor înţelege cât de strâns legat este de lumea din afară, de lumea în care trăiesc ei. Să îi provoace să exprime ce le place, dar, mai ales, ce nu le place. Să îi întrebe ce ar fi făcut diferit. Se vor simţi astfel încurajaţi să fie creativi.”

Prin urmare, cititul de plăcere rămâne cea mai importantă formă de a pătrunde în universul cărţilor. Copii au nevoie să fie îndrumaţi, să le fie stârnită curiozitatea în privinţa subiectelor care le plac, să interacţioneze cu părinţii, dar şi cu persoanele cu care împărtăşesc aceleaşi pasiuni.

Potrivit recomandărilor făcute de părinţi, dar nu numai, am realizat un top.

TOP 5 cărţi recomandate copiilor până în 10 ani:

1. „Jurnalul unui puşti” de Jeff Kinney, este o serie de cărţi în care un băieţel Greg Heffley , trece printr-o serie de aventuri minunate, care sunt prezentate cu umor, iar micuţii cititori sunt captivaţi încă de la primele rânduri. Seria de cărţi a devenit un fenomen mondial, astfel pe reţelele de socializare, şi nu numai, au fost create grupuri pentru fanii micului Greg.

2. „Confesiunile unui prieten imaginar” de Michelle Cuevas, prezintă povestea unui băieţel care porneşte într-o călătorie menită să îl ajute să descopere cine este el cu adevărat. De-a lungul acesteia, învaţă ce sunt prietenia, dragostea, compasiunea şi nu numai.

3. „Rostogol” de Lavinia Branişte este o serie de cărţi de aventuri ale purceluşului Rostogol şi este recomandată pentru copii de până în 7 ani.

4. „Charlie” de Roald Dahl, este o serie de cărţi în care sunt povestite trăznăile protagonistului, iar „Charlie şi fabrica de ciocolată”, se bucură şi de o ecranizare.

5. „Micul Prinţ” de Antoine de Saint-Exupéry, celebra poveste care a fermecat milioane de copii din toată lumea, care îi învaţă pe copii ce înseamnă curiozitatea, prietenia, plăcerea de a călători, dar şi despre univers şi planete.

Aida, tânăra mămică, ne-a ajutat să facem câteva recomandări de cărţi şi pentru copii de până în 5 ani. Acestea sunt bazate mai mult pe ilustraţii colorate, care atrag, dar şi poveşti morale din care micuţii au multe de învăţat.

„Cartea curajului” a Adinei Rosetti, cu ilustraţiile Alexiei Udrişte. Este o carte minunată, cu poveşti inspiraţionale; o nouă perspectivă asupra adevăraţilor eroi pentru copii.

„Mama” de Helene Delforge, Quentin Greban. O carte delicată, frumoasă şi sensibilă.

„Prea mulţi morcovi” scrisă de Katy Hudson. O poveste drăgălaşă din care copiii vor învăţa că prietenia îi poate ajuta să treacă peste diverse obstacole, chiar dacă par greu de depăşit.

„Lama lama în pijama” - Anna Dewdney. O carte extrem de amuzantă ce aduce zâmbete pe buzele copiilor, dar şi pe ale adulţilor.

„Ursuleţul vrea să crească” - Judith Koppens & Suzanne Diederen. O cărticică amuzantă despre cum să creşti un pic în fiecare zi şi despre o mulţime de îmbrăţişări pline de iubire.