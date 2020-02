„Totul a început după ce s-a născut fiul nostru, adică acum doi ani. De atunci tot avem probleme. Ne certăm destul de des pe tema banilor, dar şi legat de viaţa noastră sentimentală şi amoroasă sau de sarcinile din casă ale fiecăruia. Nu mai avem parte de momente intime.

Eu am 36, ea are 33 şi nu înţeleg de ce ne-am îndepărtat unul de celălalt. Am venit cu propuneri să ieşim din rutină, dar mereu am fost refuzat”, a povestit bărbatul despre experienţa neplăcută prin care a trecut.

În acest context, soţul s-a hotărât să pornează în căutarea adevărului şi i-a verificat telefonul partenerei, însă a fost şocat să afle că aceasta vorbea prin mesaje cu un amic comun al celor doi. Unul dintre mesaje a fost cel care i-a revelat cauza comportamentului ciudat al soţiei: plănuia p noapte romantică cu acel prieten.

Ulterior, acesta a povestit că a izgucnit în lacrimi şi a decis să discute cu soţia pentru a-şi salva căsnicia.

Sursă FOTO: colaj Pixabay / caracter ilustrativ