„Gigi Naistul”, din trupa lui Daniel Trifu, Târgoveţii de odinioară, a căzut secerat la pământ şi medicii nu au mai putut face nimic pentru el, scrie stirimondene.fanatik.ro.



Artistul a transmis pasiunea pentru muzică şi fiicei sale, care îi va cânta melodiile în continuare. Aceasta a postat un mesaj dureror pe Facebook, cu care i-a sensibilizat pe toţi colegii tatălui său.



„O să îl facem mandru de noi . As vrea sa-i fac spectacol, sa-i cant toate piesele lui va fi foarte mandru de acolo de sus, nu mai am cuvinte”, a declarat fiica artistului.



„Suntem inmarmuriti, descumpaniti, ne zbatem pt nimic ca viata atarna de un fir de ata, suntem frunze la o bataie mai puternica plecam de aici, ca prieten vreau sa-i transmit ca va fi in suflet cate zile vom avea pe pamant”, a declarat Daniel Trifu.