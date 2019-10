Arena sportivă Dunărea, cea mai mare din oraş, este în paragină. Suprafaţa de joc este plină de denivelări şi recent a fost distrusă în urma unui concert. Vestiarele nu sunt igienizate, iar tribunele stau să cadă. Într-o situaţie şi mai jalnică este pista de atletism. Un culoar nu poate fi folosit din cauza a două capace de canalizare, iar pista se inundă la fiecare ploaie. Primăria recunoaşte că stadionul nu va fi refăcut prea curând, cu excepţia pistei de atletism.

„Pentru modernizarea pistei Stadionului Dunărea există un proiect, aflat în etapa studiului de fezabilitate, după ce acesta a fost aprobat de Consiliul Local. Pentru stadion, în ansamblu, nu există în momentul de faţă un proiect de modernizare, însă anul acesta s-au realizat la stadion lucrări de reparaţii şi întreţinere”, a explicat reprezentantul Biroului de Presă al Primăriei Galaţi.

Sala Sporturilor în care se desfăşoară toate competiţiile echipelor gălăţene, dar şi diferite concerte şi adunări publice, nu are autorizaţie de la pompieri. În urmă cu câţiva ani, atunci când sala a fost reabilitată, reprezentanţii ISU au descoperit mai multe probleme de securitate şi de atunci Primăria a tot încercat, fără succes, să obţină autorizaţiile necesare. Asta nu îi împiedică pe organizatorii de competiţii sportive şi de concerte să primească în sală sute de persoane, concomitent.

O clădire emblemă a oraşului Galaţi este patinoarul acoperit Dunărea. Clădirea are nevoie de reabilitare şi modernizare, iar conducătorii oraşului visează să transforme patinoarul într-o sală polivalentă. În acest caz, există un proiect de modernizare, aflat în faza studiului de fezabilitate, iar Primăria face demersuri pentru obţinerea finanţării prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii.

Problemele infrastructurii sportive din Galaţi sunt vechi şi, probabil, nu se vor rezolva prea curând, în ciuda optimismului afişat de autorităţi. Deşi se confruntă cu numeroase piedici, sportivii gălăţeni reuşesc să obţină performanţe notabile. În competiţiile de volei, baschet, hochei, futsal şi handbal echipele din Galaţi au obţinut numeroase medalii, iar la sporturile individuale atleţii s-au clasat frecvent pe podium.

Oraşul încojurat de ape, fără baze acvatice de agrement

Oraşul Galaţi este înconjurat de Dunăre, de râurile Prut şi Siret şi de mai multe lacuri, dar nu are nici un complex de agrement pentru sezonul estival. Ştrandurile publice sunt închise de mulţi ani, iar gălăţenii care vor să facă baie nu au la îndemână decât două piscine private.

Plaja Dunărea, cel mai mare complex de agrement din Galaţi, a fost închisă în 2015 de inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică din cauza mizeriei şi a condiţiilor precare din interior. De atunci, complexul este folosit de gălăţenii care coc legume pentru zacuscă şi de câinii fără stăpân din oraş. În urmă cu doi ani, reprezentanţii Primăriei au concesionat plaja unei firme care promitea investiţii de 6,2 milioane de euro. Ulterior, contractul a fost reziliat deoarece investitorul nu a respectat ceea ce a promis.

După mai multe încercări nereuşite, reprezentanţii Primăriei Galaţi spun că proiectul privind transformarea plajei într-un aqua parc va fi gata anul viitor. Municipalitatea anunţă că va plăti aproape 20 de milioane de lei, iar lucrarea va începe în curând.

„Procedura de licitaţie pentru obiectivul Reabilitare şi modernizare Plaja Dunărea, proiectare şi execuţie, a fost încheiată în luna aprilie a acestui an, iar oferta declarată câştigătoare este cea depusă de o asociere, cu o propunere financiară de 19.494.063,44 lei, fără T.V.A. Conform contractului, câştigătorul licitaţiei are la dispoziţie 18 luni pentru realizarea obiectivului, din care o lună şi jumătate pentru servicii de proiectare. Primăria municipiului Galaţi îşi doreşte, astfel, să transforme Plaja Dunărea într-un complex acvatic multifuncţional integrat în circuitul de agrement al oraşului. Conform caietului de sarcini, la Plaja Dunărea se vor executa următoarele lucrări: refacerea şi modernizarea bazinului cu valuri, realizarea unei piscine de relaxare cu tobogan pentru adulţi, reamenajarea piscinei pentru copii, realizarea unor tobogane cu aterizare în piscină, amenajarea unui parc de aventură acvatică cu dotări speciale pentru realizarea unor trasee cu grade diferite de dificultate, amenajarea unei zone de food, a unei zone care va fi destinată organizării unor evenimente (scenă, beach bar etc) şi amenajarea unei zone pentru mişcare în aer liber cu aparate de fitness şi alte activităţi sportive, vestiare, duşuri”, au anunţat reprezentanţii Biroului de Presă din cadrul Primăriei Galaţi.

O altă bază de agrement aflată în proprietatea Primăriei Galaţi nu se va transforma prea curând. Lacul Vânători, care în trecut atrăgea numeroşi gălăţeni amatori de plajă, pescuit, grătar şi sporturi acvatice, este în paragină, iar edilii declară că încearcă să găsească soluţii pentru reabilitare şi modernizare. „Referitor la situaţia Lacului Vânători, aflat în administrarea societăţii Gospodărire Urbană, vă informăm că se lucrează la întocmirea documentaţiei şi se analizează posibilitatea de a atrage fonduri guvernamentale pentru modernizare”, au precizat reprezentanţii Primăriei Galaţi.

În oraşul Galaţi mai există un bazin olimpic, aflat în proprietatea Direcţiei de Sport şi închis în anii 90 din cauza problemelor financiare. În aceste condiţii, gălăţenii care vor să se scalde trebuie să meargă la ştrandul din Brăila, la cele două piscine private din Galaţi sau în locurile neamenajate de la Dunăre, Siret şi Prut.