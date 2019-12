Potrivit vocilor autorizate ale Ministerului chinez al Economiei, citate de Reuters, aceste scăderi temporare ale taxelor vamale programate pentru 2020 - semnificativ mai mici decât cele aferente ţărilor din regimul de clauze ale naţiunilor cele mai favorizate - sunt mai multe la număr faţă de cele din acest an, când au vizat 706 produse.



Modificările vizează majorarea importurilor de produse la care se constată un deficit pe plan intern sau care sunt obţinute în afara graniţelor şi pentru care există cerere.



Războiul economic dintre China şi SUA pare să-şi mai fi redus din intensitate în luna decembrie a acestui an. Şi asta graţie anunţului oficial legat de Faza I a înţelegerii dintre cele două state care vizează o reducere a taxelor vamale ale SUA (semnată tot în ianuarie 2020), în schimbul majorării nivelului achiziţiilor de către China a produselor agroalimentare de origine nord-americană, cât şi a altor bunuri.



Vocile autorizate ale ministerului chinez de resort afirmă că nivelul taxelor vamale vor fi reduse la 8%, faţă de cel aplicat ţărilor din regimul de clauze ale naţiunilor cele mai favorizate şi care totalizează 12%. China încearcă astfel să umple un gol imens generat de efectele pestei porcine africane (PPA) care a decimat şeptelul porcin.



Chiar şi aşa, specialişti ai industriei cărnii, atât din China, cât şi din SUA, afirmă că măsura nu pare să vreun efect vizibil asupra tarifelor impuse ca represalii cărnii de porc de provenienţă nord-americană.



În ultimele săptămâni, Beijingul a renunţat la unele tarife suplimentare pentru anumite transporturi de carne de porc şi de soia de provenienţă SUA. Acesta ar fi un gest de bunăvoinţă manifestat faţă de Washington, în condiţiile în care cele două puteri economice mondiale sunt tot mai aproape de a semna un acord.



Competiţie acerbă



Taxele vamale aplicate cărnii de porc din SUA ajung la 72%, însă vor scădea la 68% după aplicarea noii politici de tarife la importuri, începând cu data de 1 ianuarie 2020. Chiar şi aşa, US Meat Federation afirmă că în comparaţie cu produse similare importate de China din alte zone, carnea de porc din SUA este în dezavantaj.



Diminuările se aplică şuncilor congelate, pulpelor şi altor piese de porc. Taxarea mai mică nu va avea în vedere însă alte subproduse de porc, incluzând aici organele, carcasele şi carnea refrigerată, potrivit informării guvernamentale.



Focarele de PPA care au debutat în China în august 2018 aproape că au înjumătăţit şeptelul chinez de suine, potrivit datelor oficiale, preţurile cărnii cunoscând astfel un reviriment fantastic.



Beijingul a contracarat printr-o serie de măsuri menite să susţină creşterea porcilor, în paralel cu importul de carne, astfel încât să satisfacă cererea internă.



Numai în luna noiembrie a.c., China a importat 229.707 tone de carne de porc, în creştere cu 150 la sută faţă de anul anterior. Importurile de carne de porc aferente ultimelor 11 luni au totalizat 1,733 milioane tone, o majorare de nu mai puţin de 58% faţă de 2018.



Aproape toate transporturile de carne de porc cu destinaţia China conţin produse congelate.



Blocul comunitar (UE28), Canada şi SUA reprezintă principalii exportatori de astfel de produse către destinaţia mai sus citată.



Nu în ultimul rând, tarifele la importurile de avocado congelat au scăzut la 7%, faţă de nivelul de 30% aplicat ţărilor din regimul de clauze ale naţiunilor cele mai favorizate.