Agenda cuprinde nu mai puţin de 11 linii distincte de conţinut, la care se adaugă speakeri-vedetă, precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

Organizatorii au lansat azi o surpriză de proporţii pentru studenţi (cu varsta de minim 18 ani) si tinerii antreprenori: acestia pot participa GRATUIT la anumite zone din festival, cu ajutorul unor sponsori -> detalii, la finalul articolului.

>>> Salim Ismail – Singularity University

Autor de bestseller (Exponential Organizations), futurist celebru şi antreprenor, Salim Ismail este co-fondatorul Singularity University, un proiect menit să inspire o nouă generaţie de lideri în industria tech.

Detalii despre activitatea lui Salim Ismail, pe icee.news.

>>> Matthew Griffin – Award Winning Futurist

"Ajut la aducerea viitorului în viaţa de zi cu zi şi la demistificarea a sute de tehnologii emergente care îi ajută pe vizionari şi antreprenori să construiască şi să modeleze viitorul" Matthew Griffin

Fondator şi CEO la 311 Institute, Matthew este considerat a fi unul dintre cei mai de încredere futurişti, aprofundând în special perioada 2020 - 2070.

El crede că societatea are multe de recuperat dacă îşi doreşte o interconectare tehnologică cu adevărat profundă.

Aici vezi ce crede Matthew despre viitorul educaţiei, zona smartphone-urilor şi industria asigurărilor.

>>> David JP Phillips – Mr. Death by Powerpoint

"Pasiunea mea, dragostea mea este comunicarea. Mi-am dedicat viaţa ei! Pur şi simplu. Este ceva ce facem aproape ori de câte ori respiram şi a fi bun în a comunica face diferenţa în viaţă"David JP Phillips

Speaker internaţional & Coach, David este cunoscut în special datorită cărţii sale "How To Avoid Death By PowerPoint".

Cartea s-a transformat apoi într-un seminar iar ideile au fost prezentate la TEDx Stockholm în 2015.

David susţine că puterea poveştilor pe care le spunem ne transformă, sau nu, în buni comunicatori.

”The magical science of storrytelling” este un alt speech la mare căutare al lui David, în care ne explică de ce povestea pe care o spunem este o unealtă indispensabilă atunci când vrem ca mesajul nostru să fie livrat corespunzător.

Detalii despre activitatea lui David, pe icee.news.

În a doua zi a festivalului, pe 14 iunie, UPGRADE 100 ţi-a pregătit o scenă de workshops alături de profesionişti ce stabilesc direcţii în domeniile lor de activitate.

Line-up-ul de pe Focus Stage 3:

Faris şi Rosie Yakob , Co-fondatori @ Genius Steals: Paid Attention: Advertising in an ADD Economy

şi , Co-fondatori @ Paid Attention: Advertising in an ADD Economy Ferdinand Goetzen , Chief Growth Officer @ Recruitee: The 7 Sins of Marketers

, Chief Growth Officer @ The 7 Sins of Marketers Juhana Hokkanen, Head of Creative Technology şi Umberto Onza, Lead Innovation Designer @ TBWA Helsinki: Disruption in Creativity

Head of Creative Technology şi Lead Innovation Designer @ Disruption in Creativity Ben Kaplan, Founder @ PR Hacker: How you can grow using PR tricks based on data

Alte prezentări de neratat la iCEE.fest: UPGRADE 100

>>> Dean Kinsman, FBI

Dean este expert FBI în securitate cibernetică. Din mai 2019, el este ataşat al ambasadei Statelor Unite în România, însărcinat de FBI pentru studiul si prevenirea cyber atacurilor.

"Fiţi atenţi la orice email primit şi verificaţi provenienţa. Adresele de email tip clonă sunt extrem de periculoase,"Dean Kinsman, News Channel 5

Detalii despre activitatea lui Dean Kinsman, pe icee.news.

>>> Moegens Moller, Sleeknote

Se poate lăuda că a văzut mai multe teste de uzabilitate în ultimele 6 luni decât majoritatea eroilor CRO în timpul vieţii

Recunoaşte faptul că e obsedat să afle adevăratul motiv pentru care userii nu se transformă în clienţi

Un workshop practic, foarte util pentru orice marketer: „How companies can completeand differentiate themselves from the big playersin their field”

>>> John Eckman, Conversationista

Fondatorul Conversionista, agenţia #1 în Scandinavia, John studiază barierele care stopează succesul unei transformări digitale, idei care se vor regăsi în prezentarea lui: What is broken in digital transformation?

>>> Walter Greenleaf, Stanford University

Neurolog comportamental şi dezvoltator al tehnologiei medicale la celebra „ Stanford University ”

” El va vorbi despre „Cum vor schimba Realitatea Virtuală, Inteligenţa Artificială (AI) şi tehnologia wearable îngrijirea pacienţilor”.

Organizatorii au emis 8 tipuri distincte de bilete, cu preţuri începând de la doar 75 de euro - care se pot vedea explicate aici.

IMPORTANT: Elevii, studenţii si startupurile pot obţine chiar intrarea gratuit, prin simpla înscriere pe site-ul UPGRADE 100.

Pentru elevi: www.upgrade100/burse2019

Pentru startup-uri: www.upgrade100/startups

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv, şi este realizat cu sprijinul Orange, Nissan, George / BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife, Majoritas Academy şi a altor susţinători.