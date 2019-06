Nokia 2.2 va fi disponibil în magazinele locale începând cu luna iulie, la preţul recomandat de 450 de lei, fiind cel mai ieftin smartphone din programul Android One care rulează versiunea Android 9 „Pie”.

Pe scurt, telefonul rulează Android 9 „Pie”, dispune de ecran cu diagonala de 5,7 inchi, decupat puţin în zona camerei pentru selfie-uri, are procesor quad-core (chipset MediaTek A22), 2 GM memorie RAM, capacitate de stocare internă de 16 GB (plus slot pentru carduri micro-SD), cameră principală de 13 MP şi baterie de 3.000 mAh.

Există şi o versiune de Nokia 2.2 cu 3 GB memorie RAM şi capacitate de stocare internă de 32 GB. Nu ştim, încă, dacă şi aceasta va ajunge în România.

Ce este Android One

Android One este o versiune de Android care a fost anunţată în 2014. Aceasta urma să fie instalată pe smartphone-uri low-end cu preţ accesibil, destinate în special pieţelor emergente. Totuşi, Android One a început să apară pe tot mai multe versiuni mid-range, unele de la producători cunoscuţi (vezi HTC, Nokia) şi cu hardware destul de puternic. De aceea, Google a îmbogăţit-o şi a ajuns, în cele din urmă, să lanseze o altă versiune de Android pentru smartphone-urile low-cost, numită Android Go.

Unii producători, precum HMD Global (Nokia), preferă să folosească această platformă pe toate modelele deoarece oferă câteva avantaje, garantate de Google. Acestea sunt:

- Actualizări de securitate timp de trei ani.

- Actualizări la noile versiuni ale Android timp de doi ani.

- Acces la interfaţa de bază a sistemului de operare şi la serviciile Google.

- Hardware-ul telefoanelor este testat de Google înainte de a fi acceptat în programul Android One.

Mulţi utilizatori preferă Android One deoarece este foarte asemănător cu versiunea „pură” a sistemului de operare standard Android, instalată pe terminalele din gama Pixel.