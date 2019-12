"De mâine avem un plan de acţiune, încep controalele în trafic cu Poliţia Română. Acestea se desfăşoară în perioada 3 decembrie - 6 ianuarie. Cei cu porcul in portbagaj vor fi sanctionaţi în lipsa documentelor şi actelor de transport", a spus Robert Chioveanu.

Preşedintele ANSVSA a adăugat că va pregăti o strategie alături de un grup de lucru format din specialişti din mediul public si privat. "Am venit într-o plină criză la ANSVSA. Proiectul meu este de elaborare a unui plan de combatere a pestei porcine. Nu putem vorbi de prevenţie. Trebuie să avem o nouă strategie. Avem un grup de lucru, am adus specialişti din privat şi stat. Am făcut un plan pentru circulaţia animalelor, pentru siguranţa lor, pentru verificări în trafic. Vom acţion central. Împreună cu fermierii şi cu Industria Cărnii să ne asumăm planul de combatere a Pestei. Vom lua, cu Ministerul de Interne şi cu Ministerul Mediului, principalele măsuri pe termen mediu şi lung", a explicat Chioveanu.

Robert Chioveanu a mai declarat că pesta ar putea fi eradicată complet în termen de cinci ani de zile.

"Elaborarea planului va fi terminată la sfârşit de decembrie, început de ianuarie. Nu e posibil sa lupte numai ANSVSA. În cinci ani am putea să avem zonele libere", a spus preşedintele ANSVSA.

În vederea găsirii unor soluţii, Robert Chioveanu a spus că va călători la Bruxelles alături de ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "În 16-18 decembrie voi merge la Bruxelles cu ministrul Agriculturii Adrian Oros sa găsim soluţii concrete pentru Pesta. Ei au o atitudine sceptică, nu cred în noi. Acum două săptămâni doi comisari europeni ne-au spus că avem măsuri bine scrise dar inaplicabile", a mai explicat preşedintele ANSVSA.