"E un consens că pensiile trebuie să creasă. Problema este procentul, asta este singura discuţie. Eu nu cred că trebuie să facem obsesii pe cifre biblice ci să fim foarte atenţi, dacă nu vrem să rătăcim aşa vreo 40 de ani printr-un desert financiar… nu trebuie să… văd că singura discuţie este 40%. Dar legea asta e mare şi lată, are atâtea prevederi… Hai să fim serioşi cu cifrele. Nu pot să dau acum un răspuns. Trebuie să se aşeze (decidenţii), nu este decât soluţie politică. Nu avem soluţie financiară şi economică", a spus Isărescu, potrivit Mediafax.

Isărescu a spus că pentru stabilirea nivelului cu care să se majoreze pensiile este necesară o fundamentare care să găsească nivelul optim între politic, social, financiar şi nevoile electorale.

"O cifră, trebuie să-i găseşti fundamentare. Să găseşti optimul între politic, social, electoral, dar şi financiar, pentru că nu pică banii din cer. Discuţia asta dacă sunt sau nu sunt bani e total eronată. Se adună la televiziuni si se vorbeşte dacă sunt sau nu sunt bani. Păi nu sunt bani dacă avem deficite. A avut ţara asta vreodată surplus bugetar? Polonia are un buget construit pe deficit zero", a afirmat guvernatorul.

Isărescu, a declarat miercuri că nu prea a mai văzut crearea unui deficit bugetar suplimentar de peste 1% din PIB în numai o lună şi jumătate. Isărescu a precizat că Banca Naţională este preocupată de situaţia fiscal-bugetară, care reprezintă nucleul de probleme.

"Suntem preocupaţi de situaţia fiscal-bugetara, credem că aici e nucleul de probleme caruia trebuie sa-i facă faţă BNR si sa spunem ţara, economia, pentru a se ajunge la o stabilitate macroeconomică sustenabilă, dar cum am mai spus repet şi acum. Sunt multe probleme şi sprijinim abordarea Guvernului pas cu pas. Sprijinim această abordare. Mai întâi a trebuitsă se clarifice situaţia bugetară pentru sfârşit de an şi înteleg ca s-a clarificat în mare măsură, am avut un deficit bugetar mult mai mare decât limita de 3%, apoi acel surplus de deficit, surplus nu în sens pozitiv, a trebuit să fie finanţat în două luni de zile şi iată ca s-a atins acest obiectiv. Am conlucrat cu Guvernul pentru acest obiectiv şi această conclucrare a însemnat ca nu a explodat nici cursul, nici dobânzile. Eu am trăit multe perioade de sfârşit de an în perioada în care am ocupat această funcţie şi pot să spun că un deficit supliementar de peste 1 şi ceva la sută în numai o lună şi jumătate nu am prea văzut", a declarat miercuri Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Isărescu a spus că deficitul mai mare este o aducere la realitate şi o evitare a amânării de plaţi.

"BNR şi eu personal am fost împotriva amânării obligaţiilor bugetare numai cu scopul de a atinge obiectivul de 3%. Asemenea amânări creează arierate în lanţ. Ele sunt cauzate de asemenea de faptul ca bugetul nu încasează cât e programat. Dar aici e un cerc vicios, cineva trebuie să spargă, să facă primul pas. Deci faptul că s-au plătit obligaţiile bugetare credem că este un lucru pozitiv", a afirmat guvernatorul.

Isărescu a reiterat că banca naţională nu consideră că o corecţie brutală, bruscă, a deficitului, este suportabilă de către economie în acest an.

În şedinţa de politică monetară de miercuri, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, concomitent cu păstrarea controlului strict asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; totodată, a decis menţinerea la 1,50 la sută pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit şi la 3,50 la sută pe an a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard). De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.