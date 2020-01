Într-un interviu pentru cristinastanciulescu.ro, Gabriel Biriş a vorbit despre cariera sa de avocat specializat în taxe şi impozite şi despre implicarea sa în fiscalitatea României. De asemenea, avocatul a vorbit şi despre momentul în care a fost numit „fascist” de PSD, când a precizat că este împotriva scutirii de taxe şi impozite.

În ceea ce priveşte schimbarea domeniului său, Biriş a menţionat că în 1995 erau doar câţiva oameni în profesie:

„Sunt un avocat cu o specializare un pic mai atipică pentru avocaţii din România. Când am început eu, nu zic că eram singurul, dar nu eram 10 care făceam asta în România. Fiscalitatea este despre bani, despre cifre, iar eu cu cifrele am fost mereu prieten. Mi s-a oferit un job part time la Coopers&Lybrand pe vremea cand încă nu terminasem Electronica, în martie 1995, mi-a plăcut şi am avut şansa să continui full-time. Dreptul l-am facut după, în timp ce lucram.

Caracterizând politica fiscală românească, Gabriel Biriş a subliniat că nu militează pentru creşterea impozitelor, aşa cum mulţi sunt de părere:

„Să nu uităm că azi avem cota unică şi pentru ca eu am pus umărul la asta în 2004… Eu militez pentru plafonarea bazei de calcul a contribuţiilor şi eliminarea scutirilor încă când am vorbit de cota unică! Păi asta înseamnă că mulţi ar plăti mai puţin. Cei care plătesc acum prea mult, ca să nu mai plătească prea mult, trebuie ca aceia care plătesc acum prea puţin, să plătească cât cei care plătesc acum prea mult”, a menţionat Biriş.

Biriş a adus în discuţie exemplul marilor companii din lume care în urmă cu puţin timp nu plăteau taxe şi impozite:

„Acum 5 ani de zile nu vorbea nimeni de Amazon, sau Google că nu plăteşte impozit, dar datorită tehnologiei şi a felului în care a ajuns să circule informaţia, e greu să mai ascunzi lucruri. Şi azi cei care fac afaceri mici, plătesc mult mai mult decât cei care fac afaceri mari. Iar cei mici, încep să pună presiune pe politicieni. Fiscalitatea mondială evoluează, dar la noi se pare că involuează.

Peste tot se vorbeşte de măsuri de combaterea a erodării bazei fiscale. Cum se poate ea eroda? Cum ajunge baza din mare mică: prin scutire sau evaziune. Finalitatea e aceeaşi. Dacă eu câştig şi nu plătesc taxele, merg la închisoare. Dacă tu câştigi la fel, dar ai o scutire, sau un tratament preferenţial, atunci nu plăteşti taxele. Şi nu mergi la închisoare, ba mai mult, eşti cetăţean de rangul întâi, pentru că statul zice, prin privilegiile pe care ţi le dă, că eşti mai important decât mine. Dar atenţie, there is no free lunch! Politicienii dau ce dau, păstrându-şi nişte instrumente. Că dacă el te scuteşte de taxe, înseamnă că vrea ceva de la tine”, a declarat Biriş.

Gabriel Biriş a ieşit în evidenţă în anul 2016 când s-a declarat împotriva scutirilor de taxe şi impozite, ceea ce i-a determinat pe membrii PSD să-l numească fascist. Avocatul a povestit ce strategie a abordat la acel moment:

„M-a durut mai mult răzgândirea colegilor mei din guvern, decât acuzaţiile care mi s-au adus. Atunci am venit cu ideea mutării contribuţiilor. Ca să putem plafona baza de calcul a contribuţiilor pe suma veniturilor trebuia să le putem aduna, adică să avem aceleaşi baze, că nu poţi aduna mere cu pere. Ori, baza de impunere la salarii nu cuprindea contribuţiile angajatorului, care de fapt sunt costurile muncii angajatului. Pe mine, ca angajator, nu mă interesează brutul, pe mine mă interesează cât mă costă omul care lucrează pentru mine. Ele au fost împărţite dintr-un soi de amestec de populism şi ipocrizie, adică să nu vadă omul în realitate cât este sarcina fiscală. Ca să revin, ca să putem aduna venitul din salariul brut, activităţi independente, venitul din chirii, etc, să le punem pe toate laolaltă şi să plafonăm pe suma veniturilor, trebuia să scăpăm de contribuţiile angajatorului. Iar contribuţiile astea se includeau în brut şi se recalculau noile procente de contribuţii, astfel încât sumele de plată să fie aceleaşi. Asta ar fi fost bine ca să putem aşeza sarcina fiscală într-un mod pe care îl consider moral, adică să fie aşezate în funcţie de cât şi nu de cum câştigăm. Că, dacă eu câştig 50 000 pe lună, şi tu câştigi tot 50 000 şi tu plăteşti jumătate la stat şi eu 10%, se cheamă că avem de-a face cu o discriminare între noi. De ce trebuie să-l intereseze pe stat că eu obţin venit din colaborare sau din activitate dependentă? Nu trebuie. Pe el trebuie să-l intereseze care e baza de calcul. Şi nu se întâmplă aşa. Asta am vrut eu să fac şi acesta a fost motivul pentru care m-am dus în guvern. Din păcate, proiectul a ieşit pe surse în presă şi a ieşit scandal, în plus a apărut la sfârşitul verii, nu la începutul anului, se apropiau alegerile şi oamenii nu au vrut complicaţii”, a declarat Biriş.

Gabriel Biriş a dat un exemplu despre funcţionarea fiscalităţii româneşti punând în balanţă veniturile din activităţi independente versus veniturile din activităţi dependente:

„Vine Codul Fiscal şi spune sunt activităţi independente cele care îndeplinesc cel puţin 4 din următoarele 7 condiţii… Dar de ce e important să se pună aceste condiţii?

E ca şi cum pe calea cea dreaptă se pune un „zid” care e sarcina fiscală exagerată. Pe lângă „zidul” acesta apare o potecă alternativă pe care ţi se dă voie să mergi, dar pe care însă sunt puse nişte capcane, cum e de pildă riscul retratării. Cand e cazul vine autoritatea fiscală şi zice că tu nu eşti de fapt, independent, ci dependent şi că trebuie să plăteşti totul din urmă. Şi când vine? Când spui ceva ce nu trebuie. Se creează, deci, complicităţi. Şi atunci taci, ai grijă ce spui… Ce? Mie nu mi-era bine cu deciziile lui Dragnea? Dar oare e bine pentru ţara mea? Nu este. Sarcina mea fiscală efectivă a scăzut pe timpul guvernărilor Dragnea de la 20,6% la 10,1%””, a menţionat Biriş.

Cu toate că Biriş a menţionat că i-ar fi bine cu „deciziile lui Dragnea”, acesta a subliniat faptul că-şi doreşte să-i fie bine şi ţării şi copiilor săi: „Vreau să fie bine şi pentru copiii mei, şi pentru nepoţii mei, dacă mă ajută Dumnezeu să trăiesc până atunci. Şi în momentul în care vorbim de privilegii, să nu ne bucurăm că suntem şmecheri, pentru că vor apărea nişte şmecheri mai mari decât noi. Prin fiscalitate, noi am modelat naţiunea înspre golănie. Golanii mari dau golanilor mici nişte privilegii, în loc să ne concentrăm pe dezvoltarea prin muncă şi investiţii. Golanii mari care fac legile, pun capcane golanilor mici care le încalcă”, a menţionat Biriş.

Întrebat dacă fiscalitatea poate determina comportamentul unei naţiuni, Gabriel Biriş a răspuns: „Singură nu, dar prin fiscalitate poţi să împingi o naţiune înspre golănie sau înspre seriozitate. Fiindcă dacă, de pildă, plătim toţi la fel, începem să avem cerinţe, punem presiune pe politicieni! Dar aici este divide et impera, Cristina, din păcate eu nu ştiu ca în viaţa mea de până acum să fi apărut lideri autentici care să-şi propună să conducă unind, care să creeze încredere. Nu. Divide et impera. Cum? Inclusiv prin facilităţi fiscale”, a concluzionat Biriş.