Topul localităţilor reşedinţă de judeţ sunt Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Miercurea Ciuc şi Alba Iulia.

În premieră pentru un eveniment cum este Black Friday, clienţii au putut comanda carne de porc direct de la fermă cu livrare programată inclusiv la începutul lunii decembrie. După 9 ore de la startul evenimentului, clienţii eMAG au comandat 2,5 tone de carne de porc din ofertă.

„Online-ul îndepărtează toate barierele, iar parteneriatul cu Smithfield este o dovadă în plus. Avem încredere că am reuşit să oferim un preţ foarte bun pentru un produs care este nelipsit de pe mesele românilor. Clienţii noştri au fost foarte interesaţi de acest produs-surpriză, iar noi avem o motivaţie în plus să continuăm să dezvoltăm oferta cu produse inedite", a declarat Florin Filote, director eMAG marketplace.

Majoritatea clienţilor au plasat comenzi de pe dispozitive mobile, prin intermediul aplicaţiei sau prin versiunea de mobil a site-ului.

Comenzile au început să fie expediate şi se vor livra până pe 28 noiembrie; până acum, au plecat din depozitele eMAG către clienţi peste 100.000 colete.

Peste 43% din comenzile plasate de au fost realizate cu card online ajungând astfel la un nivel foarte ridicat în evoluţia evenimentului şi a comerţului online.

Printre recordurile înregistrate se numără secunda de aur 7:26:04 – 250 de produse vândute pe secundă, minutul de aur 7:25 - 7.500 de comenzi, vânzări de 100 milioane lei în 23 de minute şi comenzi din peste 100 de ţări.

Cel mai valoros produs vândut este BMW 840d xDrive Cabrio, 320 CP preţ de vânzare 110.447 euro.

Cea mai complexa comandă include produse din 31 de categorii diferite

Cea mai mare comandă este în valoare de 82.350 lei şi a fost efectuată din Bucureşti

Număr produse vândute după 9 ore de la startul Black Friday: 49.000 de televizoare, peste 37.000 de smartphone-uri, peste 20.000 de laptopuri, peste 11.000 de frigidere, peste 81.000 electrocasnice mici, peste 48.000 articole fashion, peste 36.000 de jocuri şi jucării, peste 32.000 de anvelope, 110.000 produse pentru casă şi grădină, 590 de comenzi servicii medicale, 294 comenzi pentru bilete la evenimente, pachete turistice care însumează 2.833 nopţi de cazare, 735 comenzi la carburant.

Black Friday este cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului, organizat pentru prima dată în România de eMAG şi, de-a lungul unei singure zile, le oferă clienţilor acces la o gamă foarte variată de produse la preţuri.