Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o creştere economică de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% şi o rată medie a inflaţiei de 3,1%. Deficitul bugetar este 3,59% din PIB, adică 40,545 miliarde de lei, iar deficitul ESA 3,58% din PIB.

Deficitul de cont curent este prognozat la 10,6 miliarde de euro în anul 2020, cu o pondere în PIB în scădere faţă de anul precedent, respectiv de 4,5%, cu un deficit al balanţei de bunuri de 7,7% din PIB.

Produsul intern brut în preţuri curente este estimat la 1.129,2 miliarde de lei, în creştere faţă de 1.040,8 miliarde de lei în 2019.

Cheltuielile cu investiţiile cresc la 50,7 miliarde lei faţă de 44,4 miliarde de lei în acest an, cheltuielile de personal sunt de 109,2 miliarde lei, cu un plus de 6,8 miliarde de lei (6,6%) faţă de 2019. Cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt de 50,9 miliarde de lei, cu un plus de 1,7 miliarde lei.

Cheltuielile cu asistenţa socială sunt de 131,2 miliarde de lei, mai mari cu 14,5%.

La capitolul venituri, contribuţiile de asigurări sociale asigură 34,4% din total, urmate de TVA - 20,2% şi accize - 9,3 %, precum şi sumele primite de la UE - 8,1 % din total.

Veniturile de 360 miliarde lei cresc cu 10,3%, cea mai mare parte din veniturilor din asigurări sociale de stat. urmate de TVA cu o creştere de aproape 10% (6,5 miliarde de lei), impozitul pe venit (14%) şi pe profit (9%). La accize creşterea este d e8%, iar la capitolul alte venituri fiscale plusul este de 5,3 miliarde de lei.

Bugetul asigurărilor sociale de stat creşte la 87,5 miliarde de lei, de la 70,9 miliarde lei, Bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 1,9 miliarde mlei, de la 1,7 miliarde lei, bugetul fondului pentru asigurări sociale de sănătate scade uşor de la 41,9 miliarde lei la 41,041 miliarde lei.

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 82,7 miliarde lei, la fel ca în acest an.