Deputaţii au decis cu 137 de voturi "pentru" şi 136 de voturi "contra" retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a propunerii pentru modificarea şi completarea articolului 291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care reduce TVA de la 19% la 16% iar TVA pentru alimente de la 9% la 5% de la 1 ianuarie 2020.

Deputatul PNL Florin Roman a declarat la dezbaterile din plen că reducerea cotei unice va îmbunătăţii rata colectării de către stat.

„Vreţi să vă răzbunaţi pe PNL. Greşit. Vă răzbunaţi pe România şi veţi plăti şi pentru această aroganţă. Spuneţi că vreţi dialog, dar de fapt nu vreţi decât să arătaţi pesediştilor că azi voi încă sunteţi tari în Parlament, că nu vor fi alegeri a primarilor în două tururi şi dinamitaţi România doar pentru a vă poziţiona în interiorul PSD. (...) Eu sunt iniţiatorul acestui proiect de lege şi mi-l asum, pentru că ceea ce nu înţelegeţi dumneavoastră este că liberalii au altă gândire economică ca şi dumneavoastră. Principiul liberal este foarte simplu, taxe mai mici. Sunt mai mulţi plătitori de taxe şi impozite. Atunci când am venit cu cota unică, tot dumneavoastră, înfieraţi, cu mânia proletară, cota unică. V-am demonstrat că având o cotă maim mică colectăm mai mult decât o cotă mai mare”, a spus Florin Roman, care ceruse retrimiterea la comisie pentru raport suplimentar a proiectului care prevede reducerea TVA.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a catalogat discursul lui Roman ca un "delir" şi "mârlănie".

„Am fost ameninţat de data aceasta, după ce colegul meu a profanat injurii şi ca de obicei a ameninţat. Vreau să spun că data trecută când nu a vrut să plece 10 minute de la microfon, mirosea violent a alcool. Acum nu l-am mirosit, nu ştiu, dar, ca medic, apropo de discursul dumnealui pot să spun cu toată responsabilitatea că aceasta se numeste din punct de vedere psihiatric delir, iar din punct de vedere al lumii din care provin se numeşte mârlănie”, a spus Bacalbaşa.

În replică, deputatul PNL l-a numit pe Nicolae Bacalbaşa "bufon".

„Regele a murit, trăiască regele. Bufonul a rămas acelaşi. Anul trecut, la legea bugetului, la o oră târzie în noapte, îmi amintesc că bufonul se auzea: «Haideti să încheiem, nu mi-am luat pastilele». V-am adus pastilele! Poate vă liniştiţi", a afirmat Florin Roman.

Proiectul de lege a primit raport favorabil, marţi, de la Comisia pentru buget a forului legislativ.

Camera Deputaţilor este forul legislativ decizional în acest caz.

Orban: S-a pornit o sarabandă de proiecte de lege fără fundament. Guvernul nu acceptă populismele PSD

Ludovic Orban a declarat, miercuri, că în ultimele săptămâni PSD a venit cu „o sarabandă de proiecte de lege fără fundamentare economică”, proiecte care reduc veniturile publice. Premierul a afirmat că Guvernul nu acceptă populismele PSD.

„După cum aţi urmărit ieri şi în ultimele săptămâni, s-a pornit o sarabandă de proiecte de lege fără niciun fel de fundamentare economică, care creează cheltuieli suplimentare şi care reduc veniturile publice. Ieri s-au adoptat în Comisia de muncă două proiecte de lege: proiectul de lege de dublarea alocaţiilor şi proiectul de reducerea TVA, care au un impact bugetar negativ, calculat de peste 18 miliarde, ceea ce ar însemna că dacă ele ar intra în vigoare ar duce deficitul bugetar de la 3,6% la 5,7% (...) Vă spun limpede, nu ştiu ce se va întâmpla în plenul Camerei Deputaţilor, dar eu nu renunţ la angajamentul nostru de a readuce România pe direcţia corectă”, a spus Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern.

Premierul a adăugat că Guvernul nu va accepta populismele PSD.

„Guvernul nu acceptă populismele PSD şi nu va accepta să facă praf bugetul României numai pentru intenţia de răzbuanre a unor politicieni care şi-au bătut joc de România în ultimii 3 ani”, a subliniat Orban.

Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a dat, marţi, un raport favorabil asupra proiectului care reduce TVA de la 19% la 16% iar TVA pentru alimente de la 9% la 5% de la 1 ianuarie 2020.

Comisia respectivă a votat şi un raport de adoptare pentru proiectul de lege ce prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani la 300 de lei şi la 600 de lei pentru copiii cu handicap.

CNIPMMR: România nu poate funcţiona cu scăderi de taxe şi cu măriri continue de cheltuieli

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) respinge ferm măsura populistă de reducere a TVA de la 19% la 16% şi consideră că abordarea politicienilor este iresponsabilă, arată Consiliul într-un comunicat remis, miercuri, Mediafax.

CNIPMMR arată că abordarea politicienilor afectează grav echilibrul economic şi social, în condiţiile în care România nu poate funcţiona cu scăderi de taxe şi măriri continue de cheltuieli precum măsurile cuprinse în bugetul pentru 2020 în zona de pensii şi salarii.

"Respingem ferm o astfel de abordare iresponsabilă a politicienilor care afectează grav echilibrul economic şi social, care conduce la scăderea veniturilor, şi aşa precare ale bugetului de stat pe 2020, şi care afectează domenii cheie precum sănătatea, educaţia, investiţiile în infrastructură, dând în acelaşi timp un semnal foarte prost partenerilor investiţionali asupra unei ţării în care politicienii acţionează impredictibil şi împotriva intereselor economice şi sociale ale propriei ţării", spune Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.

El arată că mediul de afaceri nu mai are nevoie de noi scăderi de taxe ci de investiţii publice în sectoare cheie.

"Mediul de afaceri nu mai are nevoie de scădere de taxe, o ţară nu va funcţiona cu scăderi de taxe şi cu măriri continue de cheltuieli (vezi măririle cuprinse în bugetul 2020 pentru salarii şi pensii), ci are nevoie de investiţii (infrastructură, educaţie, sănătate) şi de programe adecvate de stimulare a spiritului antreprenorial (Start Up Tech Nation, fonduri de capital de risc, fonduri de microcreditare şi microgarantare). Din cercetarile CNIPMMR a reieşit faptul că singurele taxe care trebuie ajustate sunt cele pe forţa de muncă, România situându-se la un nivel prea ridicat al impozitării forţei de muncă", mai arată Jianu.

CNIPMMR mai arată că, în ceea ce priveşte situaţia încasărilor din TVA, România a înregistrat cel mai mare deficit din UE în privinţă încasării TVA, de 36% în 2017, fiind urmată de Grecia (34%) şi Lituania (25%).

Consiliul întreprinderilor private spune că soluţia creşterii gradului de colectare a TVA este modernizarea şi informatizarea ANAF.

Bugetul pentru 2020 a fost construit pe menţinerea cotei TVA la 19% şi prevede un deficit de 3,59% din PIB, ceea ce face necesare negocieri cu Comisia Europeană pentru acceptarea acestui prag situat peste limita de 3% din tratatele europene.

Impactul bugetar al reducerilor de taxe şi majorarea alocaţiilor ar duce deficitul la 5%, potrivit ministrului de Finanţe Florin Cîţu.

