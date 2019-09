"Noi suspectăm şi anumite înţelegeri ilegale între service-uri, pe astea le investigăm. Dacă suspiciunea noastră se confirmă... Noi avem o investigaţie mare care s-a tot extins, cuprinde şi firmele de asigurări. A pornit de la service-uri şi acum am introdus şi firmele de asigurări. Idiferent dacă se vor confirma sau nu suspiciunile noastre, şi vom da amenzi dacă se va încălca legea, oricum mecanismul ăsta nu-i foarte deştept în care eu, firmă de asigurare trebuie să plătesc oricât mi se cere", a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei.

În privinţa modificărilor legislative în ceea ce priveşte RCA-ul, Bogdan Chiriţoiu, susţine implementarea modificărilor legislaţiei UE, însă va veni şi cu altele proprii care vor avea un impact mai vizibil asupra tarifelor.

"Sunt două abordări posibile. Clar că trebuie să facem nişte modificări pentru că sunt cerute de legislaţia europeană. Tariful de referinţă nu poate fi obligatoriu, că aşa îi spune numele, e o referinţă, nu e o obligaţie. În al doilea rând vor dispărea plafonarea cheltuilor administrative la un anumit procent. Astea sunt lucruri pe care cere legislaţia europeană. Faţă de astea noi am spus, dacă tot modificăm legislaţia, haideţi să rezolvăm şi alte probleme. Pentru că astea nu sunt neapărat lucruri care vor avea un impact atât de mare asupra pieţei", a spus acesta.

Acesta a explicat că piaţa este impactată în acest moment de neplafonarea cheltuielilor plătite de către firmele de asigurări către service-uri.

"Ce cred că are un impact asupra tarifelor în momentul de faţă e situaţia în care nu sunt plafonate cheltuielile, despăgubirile, serviciile plătite de către service-uri. Dacă există o anumită presiune ca preţul RCA-ului să nu crească, nu există nicio presiune să nu crească preţul la reparaţii. Şi aici cred că este un viciu al legislaţiei actuale. Putem să spunem, modificăm acuma numai ce vrea Uniunea Europeană, modificăm ce ne impune ea, şi restul vedem mai încolo, sau dacă tot umblăm la cadrul legal e o oportunitate să rezolvăm şi alte probleme, poliţa pe o lună", a explicat Chiriţoiu.

Un proiect al MInisterului Finanţelor propune modificarea RCA, printre măsuri fiind renunţarea la calculul tarifelor de primă de către ASF, precum şi eliminarea posibilităţii suspendării contractului RCA la cererea asiguratului. Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal modificări asupra modului de funcţionare a „asiguratului cu risc ridicat”. Întrucât Comisia Europeană consideră că prin actualul mod de funcţionare este îngrădită libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate şi ofertate de către BAAR şi nu de către asigurătorul RCA, propunerea de modificare a legislaţiei are în vedere eliminarea obligaţiei Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat. Totodată, se are în vedere instituirea obligaţiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor şi procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc şi condiţiile de încheiere a asigurării, asumate de către toţi membrii BAAR, precum şi de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraţilor cu risc ridicat.