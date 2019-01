"Nimeni de la Pentagon nu poate să-şi dea seama de ce contribuabilii americani au cumpărat o Dacia Sandero Stepway 2 pentru Ministerul român al Apărării, dar se pare că este unul dintre acele lucruri pe care aliaţii îl fac pentru a netezi relaţiile," scrie site-ul agenţiei Bloomberg.

Este un mister pentru că Dacia nu este un avion de luptă, un sistem de rachete sau un puţ petrolier. Este o maşină break mică, descrisă de un critic auto drept "ieftină şi simpatică", comentează Anthony Capaccio.

Fostul secretar al Apărării, Jim Mattis - care a demisionat odată cu venirea noului an - a aprobat ca Marina SUA să cheltuiască 2,9 milioane de dolari dintr-un fond pentru "cheltuieli extraordinare" pentru plata unor firme locale în vederea construcţiei unui drum în jurul unei baze din România, care găzduieşte sediul antirachetă din Europa, dar să plătească şi factura pentru maşină.

"Cred că plata va evita prejudicierea relaţiilor internaţionale dintre SUA şi România, precum şi criticile opiniei publice," a scris Mattis în octombrie, pentru a motiva cheltuielile ce urmau a fi făcute pe 19 noiembrie.

Nobody at the Pentagon can quite figure out why U.S. taxpayers bought a Dacia Sandero Stepway 2 for the Romanian defense ministry https://t.co/e7x0Hpsj9Z