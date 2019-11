În mod firesc, nimeni nu ar fi surprins să audă că sticla se sparge în urma impactului cu o bilă de oţel. Dar Tesla a organizat o amplă demonstraţie pentru a le arăta tuturor rezistenţa noilor geamuri integrate în designul camionului electric Cybertruck.

În momentul în care Franz von Holzhausen a urcat pe scenă şi a aruncat cu o bilă de metal în geamul de pe partea şoferului, acesta a cedat şi a crăpat în văzul tuturor. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu geamul următor, iar Elon Musk a susţinut finalul prezentării în faţa prototipului vătămat.

Sâmbătă noaptea, Musk a oferit o explicaţie: cu puţin timp înainte ca von Holzhausen să testeze geamurile, lovise uşa maşinii cu un baros pentru a demonstra rezistenţa acesteia. Impactul a dăunat în egală măsură şi geamurilor, a declarat Elon Musk.

„Impactul loviturii de baros a afectat sticla şi acesta este motivul pentru care bila de oţel nu a ricoşat. Trebuia să fi făcut mai întâi demonstraţia cu bila şi apoi pe cea cu ciocanul. Data viitoare…” a scris Musk pe Twitter.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …