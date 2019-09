„Am expus un exemplu despre infrastructura portuară. Calea ferată nu are contracte noi, nu are nici o perspectivă şi nici un orizont de timp clar cu privire la momentul în care va fi gata cel puţin Coridorul 4 şi 9 şi celelalte culoare importante din Vestul şi Nord-Vestul ţării care să se racordeze la Coridorul 4 şi 9, astfel încât traficul să se mute din nou pe calea ferată. Acest trafic lipsă pe calea ferată este una din cauzele principale pentru care România este ocolită astăzi cu mărfurile din tranzitul prin Portul Constanţa. Să vă spun o cifră pe care a pierdut-o România ca volum financiar, dacă 50% din volumul de marfă nu reprezintă mult, 50% din volumul de marfă înseamnă peste şase milioane de tone anual şi peste un miliard de euro care nu mai intră în România”, a declarat deputatul PSD Sorin Bota, la Digi 24.

Deputatul a afirmat că aceste nemulţumiri au fost aduse la cunoştinţă premierului Viorica Dăncilă, insistând să respecte ceea ce partidul „a promis că va face”, în domeniul transporturilor.

„Bineînţeles că nu este o nemulţumire pe care o exprim astăzi, astăzi am făcut-o publică. Discuţia am purtat-o întotdeauna, şi acum o săptămâna, ultima, cu domnia sa, şi i-am cerut să ia măsuri explicându-i şi dându-i argumente şi dovezi clare vis-a-vis de dezastrul care este în transporturi din punct de vedere a ceea ce am promis că vom face şi ceea ce se putea face.”, a completat Bota.

Deputatul Sorin Bota, membru al comisiei pentru transporturi şi infrastructură, la Camera Deptuaţilor, a mai spus că la capitolul autostrăzi, unde trebuiau dispuse măsuri radicale, nu s-au reziliat contracte, iar termenele sunt depăşite.

„La autostrăzi nu s-au dispus măsuri radicale, acolo unde trebuiau să se dispună, nu s-au reziliat contracte acolo unde sunt termenele depăşite. Am trăit să vedem paradoxul în care reziliem un contract finalizat, la care nu s-au dispus măsuri pe durata implementării contractului, urmând ca România să facă toată garanţia şi toate lucrările din bani proprii.”, a mai spus Bota.

Întrebat dacă va semna moţiunea de cenzură, deputatul a afirmat că este determinat să tragă un semnal de alarmă.

„Nu exclud faptul că sunt determinat să trag un semnal de alarmă, pentru că nu suntem în direcţia cea bună. Actul de guvernare are de suferit şi nu neapărat din cauza premierului, ci din cauza miniştrilor nu numai din transporturi, mai sunt şi alţii cu o activitate deficitară”, a conchis Bota.