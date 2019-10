"Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei - Pantelimon, avem secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, în lucru. Magistrala 5 de la Drumul Taberei la Pantelimon este un obiectiv de investiţii de circa 9 miliarde de lei, aproximativ de 1,9 miliarde de euro şi este împărţit în 3 secţiuni: secţiunea Râul Doamnei-Eroilor, secţiunea eroilor Iancului şi secţiunea Iancului Pantelimon. Termenul de finalizare pe care noi l-am propus este decembrie 2019. Stadiul fizic actual este de circa 90%, asta înseamnă pe lucrările de structură stadiul este de circa 97% şi pe lucrările de finisaje, de 85%", a declarat miercuri, directorul Metrorex, Marin Aldea la dezbaterea "Upgrade România" organziată de DC News.

În privinţa motivelor pentru care Metrorex nu a plătit cheltuielile de mentenanţă la firma Alstom acesta a declarat că problemele au apărut atât din cauza bugetului deficitar aprobat iniţial cât şi din cauza celui rectificat, care a fost insuficient. "Anul trecut bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat cu un deficit de finanţare şi bugetul rectificat a avut un deficit de finanţare. Noi am încercat să prioritizăm cheltuilelile aşa cum am putut astfel că am rămas un pic în urmă cu plata cheltuielilor de mentenanţă a materialului rulant. Am avut discuţii multe cu conducere Alstom care realizează această mentenanţă şi am ajuns la o înţeleger că o să le plătim eşalonat" a spus Marin Aldea.