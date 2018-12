Facebook a permis unor companii din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Spotify şi Microsoft, să aibă acces la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unor documente interne ale reţelei sociale online, obţinute de The New York Times.

Potrivit documentelor obţinute de publicaţia americană, Facebook a oferit Netflix şi Spotify acces la mesajele private ale utilizatorilor pentru a promova show-uri şi piese prin intermediul mesageriei reţelei. Potrivit unor înţelegeri speciale încheiate, compania Bing a putut vedea listele de prieteni ale utilizatorilor, fără consimţământul acestora. Amazon a avut acces la numele şi datele de contact ale utilizatorilor, prin intermediul prietenilor acestora, iar Yahoo a folosit platforma pentru a vedea mesaje private.

Înţelegerile încheiate între Facebook şi aceste companii au avut ca scop, pe de o parte, creşterea numărului de utilizatori ai reţelei sociale online şi promovarea acesteia. Pe de altă parte, companiile au putut să îşi promoveze produsele şi serviciile mult mai eficient, în ceea ce priveşte publicul ţintă.

The New York Times scrie că Facebook a încheiat astfel de înţelegeri cu peste 150 de companii, cele mai multe fiind distribuitori online, din divertisment şi alte domenii tehnologice.

Potrivit unui oficial Facebook, niciunul dintre aceste parteneriate nu a încălcat regulile privind protejarea datelor personale ale utilizatorilor şi reglementările din domeniul comerţului, iar companiile au fost obligate să respecte politicile reţelei sociale online privind abonaţii.

Potrivit Facebook, accesul oferit acestor companii s-a tradus printr-o îmbunătăţire a serviciilor sale. De asemenea, nu a fost nevoie să ceară permisiunea utilizatorilor în acest sens, pentru că accesul este reglementat prin regulile de folosire a Facebook.

Reprezentanţii Facebook au recunoscut, totuşi, că nu au fost vigilenţi în ceea ce priveşte administrarea parteneriatelor, iar unele companii au putut avea acces la date chiar şi după expirarea termenilor înţelegerilor.

Referitor la informaţiile din articolul publicat de The New York Times, compania Netflix declară, într-un text remis MEDIAFAX: "De-a lungul timpului am încercat mai multe metode prin care să aducem Netflix în social media. Un exemplu este o opţiune lansată în 2014, care le permitea membrilor să le recomande prietenilor seriale TV şi filme via Messenger sau Netflix. Această opţiune nu a fost foarte populară, aşa că am renunţat la ea în 2015. În niciun moment nu am accesat mesajele private de pe Facebook ale oamenilor şi nici nu am cerut acest lucru".

În ultimele luni, Facebook a fost subiectul mai multor scandaluri în ceea ce priveşte protejarea datelor private ale utilizatorilor. Reprezentanţii companiei continuă să spună că utilizatorii au control total asupra datelor lor.

În martie a ieşit la iveală scandalul Cambridge Analytica

O firmă specializată în analizarea datelor online implicată în campania preşedintelui SUA Donald Trump şi în cea pro-Brexit a exploatat în scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetăţeni americani în ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "război psihologic". Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de analize a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit în august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.





Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani şi a le trimite reclame politice personalizate. Christopher Wylie, care a colaborat cu un profesor de la Universitatea Cambridge pentru obţinerea datelor, a declarat pentru publicaţia Observer: "Am exploatat platforma de socializare online Facebook pentru a obţine milioane de profiluri ale alegătorilor. (...) Aceasta a fost baza pe care a fost construită compania". Documente obţinute de publicaţia Observer şi confrmate de Facebook relevă că, până la sfârşitul anului 2015, compania Cambridge Analytica colecta date online la un nivel fără precedent. Facebook nu avertizase încă utilizatorii şi luase doar măsuri limitate pentru securizarea datelor a peste 50 de milioane de persoane. Potrivit cotidianului The New York Times, copii ale datelor sustrase de firma Cambridge Analytica încă sunt online. Informaţiile au fost colectate printr-o aplicaţie numită "thisisyourdigitallife", creată de profesorul Aleksandr Kogan în mod independent de activitatea sa de la Universitatea Cambridge. Prin intermediul companiei sale, Global Science Research (GSR), în colaborare cu firma Cambridge Analytica, sute de mii de utilizatori Facebook au fost plătiţi să facă teste de personalitate sub pretextul folosirii datelor pentru studii academice. Însă aplicaţia colecta şi datele din listele de "prieteni" ale celor care au acceptat testele, astfel că au fost obţinute profilurile a zeci de milioane de persoane.

În iunie NYT spunea că Facebook ar fi semnat contracte cu zeci de producători de telefoane mobile prin care le-a oferit acces la datele utilizatorilor. "Pentru atingerea obiectivului de a deveni reţeaua de socializare online dominantă la nivel mondial, Facebook a semnat acorduri prin care le-a permis producătorilor de telefoane mobile şi de alte dispozitive acces la un volum mare de date personale ale utilizatorilor. Facebook a semnat, în ultimul deceniu, parteneriate pentru schimburi de date personale cu cel puţin 60 de producători de dispozitive smartphone - printre care se numără Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft şi Samsung -, înainte ca aplicaţiile Facebook să devină accesibile sistematic pe telefoane inteligente, au declarat oficiali din cadrul companiei. Acordurile au permis companiei Facebook să îşi extindă activităţile, iar producătorii de telefoane inteligente le-au putut oferi clienţilor funcţii populare pe reţeaua de socializare online, precum mesageria, butonul de «aprecieri» (like) şi acces la adrese de email".