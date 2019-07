Moneda virtuală Libra nu va fi lansată "până nu vor fi abordate în totalitate" preocupările în materie de reglementare, a declarat luni David Marcus, directorul Facebook responsabil de tehnologia criptografică blockchain.



"Asociaţia Libra, care va gestiona Rezerva Libra, nu intenţionează să intre în competiţie cu monede suverane sau să pătrundă în zona de politică monetară. Politica monetară este o atribuţie a băncilor centrale", a afirmat David Marcus înaintea audierii în Comisia Bancară din Senatul Statelor Unite.



Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur criptomonedele precum Bitcoin şi Libra, cerând ca emitenţii să se supună reglementărilor bancare din SUA şi de la nivel internaţional.



Proiectul Facebook de a lansa o monedă virtuală, Libra, "nu poate merge mai departe" până când nu vor fi eliminate "preocupările grave", a afirmat, la rândul său, Jerome Powell, preşedintele Rezervei Federale din SUA (Fed). "Libra generează preocupări grave privind sfera privată, privind acţiuni de spălare de bani, protecţia consumatorilor şi stabilitatea financiară. Nu cred că acest proiect poate merge mai departe" fără abordarea acestor preocupări, a declarat Jerome Powell în cursul unei audieri în Comisia pentru Servicii Financiare din Camera Reprezentanţilor. Jerome Powell a subliniat că analizarea impactului proiectului Libra din punctul de vedere al reglementărilor trebuie să fie "lentă şi atentă", argumentând că monedele digitale nu se încadrează uşor în actualul cadrul legislativ. "Este vorba de un proiect care nu se încadrează frumos sau uşor în sistemul nostru de reglementare, ci generează efecte potenţial sistemice. Este necesară o analiză atentă, prin urmare cred că trebuie să alocăm timpul necesar", a precizat preşedintele Fed.



Jerome Powell a explicat că el susţine inovaţiile financiare atât timp cât sunt eliminate riscurile, argumentând însă că amploarea unei platforme online de genul Facebook face ca proiectul Libra să fie diferit de alte monede digitale. "Facebook are peste două miliarde de utilizatori, deci, pentru prima dată, cred că există posibilitatea ca moneda să fie adoptată masiv". Orice probleme pe care Libra le-ar genera "ar fi la niveluri sistemice ţinând cont în primul rând de amploarea Facebook", a precizat Powell.



Bruno Le Maire, ministrul francez al Economiei, a criticat recent proiectul Facebook de a lansa o monedă virtuală, Libra, argumentând că apar riscuri în materie de securitate, astfel că sunt necesare garanţii din partea companiei americane. "Faptul că Facebook creează un instrument de tranzacţionare, de ce nu?! În schimb, să devină o monedă de tip suveran, nu se poate pune problema! O societate privată nu poate, nu are dreptul de a crea o monedă care ar intra în concurenţă cu monedele altor state", a transmis Bruno Le Maire. "Capacitatea de a emite titluri, de a constitui rezerve şi de a fi creditor nu poate fi prevăzută. Moneda este un atribut al suveranităţii statelor, astfel că trebuie să rămână sub controlul statelor, nu al companiilor private, care au interese private", a argumentat ministrul francez al Economiei.



Bruno Le Maire a atras atenţia că va solicita garanţii din partea Facebook. "Vrem garanţii că acest instrument de tranzacţionare nu va fi deturnat pentru finanţarea terorismului sau pentru alte activităţi ilicite. Le-am cerut guvernatorilor băncilor centrale din statele G7 să elaboreze un raport până la jumătatea lunii iulie, când va avea loc reuniunea miniştrilor Finanţelor din G7, pentru a şti ce garanţii putem obţine din partea Facebook. Trebuie să ne asigurăm că nu există riscuri asupra consumatorilor. Rolul nostru este să protejăm consumatorii", a insistat Bruno le Maire.



Preocupări privind proiectul Libra au fost exprimate şi de eurodeputatul german Markus Feber, precum şi de Mark Carney, guvernatorul Băncii Angliei. "Orice funcţionează în această lume devine sistemic imediat şi trebuie să intre sub incidenţa celor mai înalte standarde de reglementare", a declarat Mark Carney la reuniunea Băncii Centrale Europene (BCE) din Sintra (Portugalia). Markus Ferber a atras atenţia că autorităţile de reglementare financiară trebuie să adopte măsuri pentru a se asigura că Facebook nu se transformă într-o "bancă obscură". De asemenea, eurodeputatul german a subliniat că nicio companie care emite monede virtuale nu trebuie să poată funcţiona într-un mediu lipsit de reglementări.



Compania Facebook a prezentat recent detalii despre Libra, un instrument financiar care probabil va reprezenta o provocare în domeniul criptomonedelor, cu obiectivul de a genera, eventual, un sistem digital mondial de rezervă, a comentat secţiunea Alphaville a cotidianului Financial Times. "După luni de speculaţii, Facebook a dezvăluit în sfârşit detalii despre un serviciu de criptomonedă care ar putea deveni o provocare. Este vorba de un fond de tranzacţionare care utilizează un sistem criptografic de tip blockchain pentru a neutraliza impactul de a intra pe piaţă fără licenţă şi pentru a ascunde influenţa disproporţionată a Facebook, cu speranţa că acesta va deveni eventual un sistem digital mondial de rezervă", a argumentat editorialistul Izabella Kaminska, ridicând o serie de întrebări privind garanţiile de securitate.