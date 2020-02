Guvernul Orban a adoptat, în şedinţa maraton de marţi seara, o Ordonanţă de Urgenţă pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi şi eliminarea a 35 de posturi de conducere. Anunţul a fost făcut de Ionel Dancă, şeful cancelariei premierului.

Potrivit proiectului de ordonanţă, procesul de restructurare de la ANAF presupune şi reducerea numărului de vicepreşedinţi de la patru la trei, iar Direcţia Generală Antifraudă (DGAF) va fi reorganizată şi ea.

Reducerea numărului de vicepreşedinţi este motivată de nevoia de eficientizare a procesului decizional şi pentru diminuarea costurilor operaţionale.

În prezent, cei patru vicepreşedinţi ai ANAF coordonează patru mari arii de activitate ale agenţiei: vama, antifrauda fiscală, colectarea şi inspecţia fiscală. Proiectul de lege propus de Finanţe prevede comasarea atribuţiilor legate de antifraudă fiscală şi inspecţie fiscală sub un singur vicepreşedinte.

Guvernul susţine că funcţionarea DGAF în actuala structură organizatorică nu a produs efectele aşteptate în ceea ce priveşte combaterea evaziunii fiscale şi creşterea colectării veniturilor bugetare, Direcţia confruntându-se cu o acută lipsă de personal.

Astfel, statutul DGAF va fi modificat pentru a permite transferul unor angajaţi din alte departamente ale ANAF. ”Se propune aşadar transformarea de urgenţă a funcţiilor publice specifice din cadrul DGAF în funcţii publice generale care să asigure redistribuirea personalului specializat în mod fluent şi fără barierele impuse inerent de “funcţia specifică””, se menţionează în proiect.

Anunţul de la miezul nopţii

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunţat marţi seara, aproape de miezul nopţii, că a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă pentru reorganizarea ANAF. "A fost adoptată şi Ordonanţa de Urgenţă pentru reorganizarea ANAF, vorbim despre reducerea structurii de personal a acestei instituţii cu peste 2.000 de posturi, de asemenea, eliminarea a 35 de posturi de conducere, iar din patru vicepreşedinţi rămân trei. Este un act normativ promis pentru reorganizarea acestei instituţii şi eficientizarea activităţilor de colectare a impozitelor şi taxelor percepute contribuabililor români", a arătat Ionel Dancă.

Acesta a precizat că, aşa cum a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, în prima lună de activitate ANAF a înregistrat o depăşire a încasărilor faţă de program de aproximativ 300 de milioane de lei, iar faţă de aceeaşi lună a anului trecut, o creştere a încasărilor de 1,5 miliarde de lei.

Ce spun sindicatele: va fi afectată NEGATIV colectarea taxelor la buget

Încă din ianuarie, anuntul ministrului de Finante, potrivit caruia reorganizarea ANAF presupune restructurarea unui numar de 2150 de posturi de structura si de conducere, a atras reactii negative din partea sindicatelor din Administratia Fiscala care arata ca aceasta masura va avea un efect negativ in colectarea veniturilor bugetare.

"Atragem atentia tuturor factorilor de decizie ca actuala intentie a guvernantilor de reorganizare a ANAF prin reducerea de posturi creeaza o stare generala de nemultumire a personalului din sistem, acutizata in timp de aceasta permanenta reorganizare a ANAF, subiect preluat de fiecare partid politic ajuns la guvernare. Aceasta stare generala de nemultumire si stres in randurile salariatilor are un efect contrar celui urmarit de catre Guvern, si anume un efect negativ in colectarea veniturilor bugetare", arata Federatia Sindicatelor din Administratia Fiscala (FSAF) "Solidaritatea", intr-un comunicat remis presei vineri – 10 ianuarie 2020.

Sursa citata atrage atentia asupra lipsei acute de personal din cadrul ANAF, reamintind de cazul din 2013 cand, sub pretextul modernicarii, insitutia a eliminat din sistem un numar semnificativ de inspectori fiscali.

"Taierea posturilor din ANAF se vrea a fi realizata sub pretextul informatizarii si modernizarii acestei institutii. Paradoxal, 'informatizarea' ANAF incepe cu reducerea de posturi, aspect similar cu anul 2013, cand, sub acelasi pretext, modernizarea ANAF si desfiintarea Garzii Financiare, un numar semnificativ de inspectori fiscali cu vechime si experienta au fost eliminati din sistem.

Locurile astfel vacantate prin reorganizarea ANAF nu au fost de un real folos in modernizarea institutiei, chiar contrar, locurile vacante au fost ocupate in anii urmatori prin transfer de la alte institutii (functionari publici fara experienta in sistemul fiscal)", se precizeaza in comunicatul FSAF.