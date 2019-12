„Un alt capitol important de prevederi din ordonanţa 114, cele privitoare la Pilonul II de pensii, se modifică prin proiectul de lege dezbătut astăzi în şedinţă de Guvern după cum urmează. Sunt patru condiţii esenţiale care au afectat grav funcţionarea fondurilor de administrare a Pilonului II de pensii şi prin proiectul de lege dezbătut în această seară, aceste prevederi se modifică radical, respectiv cerinţa de majorare suplimentară a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii private se abrogă şi se revine la condiţia din Legea 411/2004 care cerea o constituire a unui capital de 4 milioane de euro la deschiderea unui Pilon de administrare a pensiilor private. În ceea ce priveşte opţionalitatea contribuabililor între Pilonul I şi Pilonul II de pensii, dat fiind faptul că aceasta nu a funcţionat în realitate, numărul celor care au făcut o astfel de alegere este infim, această prevedere se abrogă de asemenea ", a declarat Ionel Dancă, vineri seară, la finalul şedinţei de Guvern în care a fost prezentat, în primă lectură, proiectul de lege care modifică şi abrogă unele prevederi din OUG 114/2018.

Dancă a menţionat că s-au făcut propuneri de modificare şi privind "comisioanele de administrare".

„Comisionul de administrare de până la 1 % din valoarea contribuţiilor virate la Pilonul II de pensii, vorbim de comisionul de administrare legat de contribuţiile care se virează şi care era de până la 1%, se diminueză la 0,5%, iar din aceşti 0,5%, 0,1 puncte procentuale reprezintă comisionul pe care-l încasează Casa Naţională de Pensii, spre deosebire de 0,5 puncte procentuale cum era prevăzut în OUG 114. Şi, de asemenea, taxarea activităţii de administrare a fondurilor de pensii private de către ASF se limitează la 10 % din costurile de administrare ale acestor fonduri", a mai declarat şeful Cancelariei premierului

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că Fondul de Dezvoltare şi Investiţii va fi transferat la Ministerul Dezvoltării iar după ce banii contractaţi deja prin acest fond vor fi rambursaţi, mecanismul se va desfiinţa.

"FDI se transferă de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, care trebuie să revină la misiunea ei de bază, se transferă la Ministerul Lucrărilor Publice şi Administraţiei iar valoarea împrumuturilor acordate în cadrul contractelor de finanţare deja semnate, 239 de contracte, dintre care 40 au primit deja avans sau deconturi în perioada 1 noiembrie - 8 noiembrie. (...) De trei săptămâni, acest Fond, din punct de vedere juridic, este «greu de ucis». Am încercat mai multe formule juridice astfel încât să anticipăm şi să evităm posibile litigii în instanţă ca urmare a desfiinţării ebuzive a acestui fond. Am transferat Fondul la Ministerul Lucrărilor Publice şi nu se mai alocă împrumuturi iar valoarea împrumuturilor contractate se diminuează la valoarea împrumuturilor acordate. Practic, cei care au primit bani prin acest fond, rămân cu banii luaţi, nu mai primesc nimic în plus. În acelaşi timp, păstrăm prevederea că ei trebuie să ramburseze banii. Pentru a putea rambursa banii, trebuie să rămână un cont disponibil la Ministerul Lucrărilor Publice, unde urmează să se ramburseze banii respectivi", a declarat Dancă.

În acelaşi timp, vor fi transferate şi programul de finanţare a staţiunilor balneare şi cel pentru construcţia de grădiniţe sportive.

"Programul de finanţare al staţiunilor balneare se modifică şi se transferă la Ministerul Lucrărilor Publice într-un program de finanţare a infrastructurii balneare. În acest caz, contractele semnate pentru proiectele depuse continuă la Ministerul Lucrărilor Publice iar încheierea de noi contracte se va face în limitele bugetare alocate anual. Schema de grădiniţe sportive, programul "Growth-investim în copii, investim în viitor" se transferă la Ministerul Lucrărilor Publice şi va fi administrat de Compania Naţională de Investiţii iar contractele semnate vor fi derulate până la finalizare şi nu vor mai fi acceptate noi contracte în cadrul acestei scheme de finanţare, urmând ca această schemă să se desfiinţeze la finalul contractelor deja semnate", a explicat reprezentantul Executivului.