Înainte să începem să vorbim despre performanţe tehnice, display sau tastatură, vreau să vă reamintesc că Huawei şi-a destul de recent debutul pe piaţa laptopurior şi mai are ceva de lucru până când utilizatorii nu se vor mai simţi ca şi cum ar cumpăra un prototip. În ceea ce priveşte telefoanele, producătorul chinez a demonstrat ce era de demonstrat şi a început să se întreacă cu giganţi ca Apple sau Samsung, dar nici când vine vorba de laptopuri nu face rabat. Haide să vedem cum se prezintă Huawei MateBook 13 şi să vorbim mai întâi de designul cu care vor să ne surprindă chinezii.

DESIGN

Uşor, modelul Huawei MateBook 13 este proiectat pentru o portabilitate optimă. Cadrul său metalic subţire (14,9 mm) îi oferă un aspect ultra-modern. Modelul propus de chinezi este aproape pătrat, fiind compact ca aspect.

Cei de la Huawei au ales ca acest model să fie construit din aluminiu şi, după mine, bine au făcut deoarece îi conferă rezistenţă şi transmite siguranţă când vine vorba de căzături şi zgârieturi. Modelul pe care l-am testat timp de trei săptămâni este de culoare Space Grey, un fel de mov-argintiu.

Am rămas surprins plăcut când am văzut pentru prima oară tastatura pentru că ocupă două treimi din şasiul central, iar butoane sunt mari, excelente pentru a redacta texte lungi.

În colţul din dreapta avem butonul de deschidere şi oprire care ascunde un senzor de amprentă. În partea de jos găsim un trackpad destul de mare, ceea ce îl face uşor de folosit. Huawei Share sau opţiunea prin care poţi să transferi fişiere de pe un telefon Huawei pe acest laptop este plasată în dreapta jos.

Ecranul este unul dintre lucrurile care mi-au plăcut foarte mult la Huawei MateBook 13. Asta datorită marginilor subţiri de pe lateral, una destul de groasă în partea de jos, iar sus una în care a putut fi încorporată şi o cameră web. Ecranul Quad HD tactil este luminos şi lucios ceea ce va constitui un avantaj atunci când vei dori să vezi un film sau un serial.

Când a venit vorba de greutatea laptopului, mi-am pus câteva întrebări. Deşi cântăreşte aproximativ 1,3 kilograme şi în niciun caz nu-l putem încadra în categoria laptopurilor grele, atunci când îl ridici se simte diferit din cauza centrului de greutate distinct. Astfel, în mână pare mai instabil şi ca un sfat: Aveţi mare grijă să nu-l scăpaţi!

PERFORMANŢĂ ŞI UTILIZARE

Am avut norocul să testez modelul de top, cel cu procesor Intel Core i7 „Whiskey Lake”. Am ţinut să precizez acest lucru pentru că există şi un model mai accesibil care are un procesor Intel Core i5.

Modelul testat are o capacitate de stocare de 512 GB, iar memoria RAM este de 8 GB.

La prima vedere ai putea spune că este un laptop din categoria de mijloc, dar după ce o să-l foloseşti, o să-ţi dai seama că e un ultrabook de top care poate să îndeplinească cu brio orice sarcini.

Am folosit modelul propus de chinezii de la Huawei timp de trei săptămâni ca laptop personal. Am rămas surprins deoarece acesta nu a dat niciun semn de oboseală, ţinând cont că am avut pornit mai multe ferestre pe Google Chrome şi am downloadat mai multe filme. Pe lângă astea, am folosit şi mail-ul şi YouTube-ul, dar recunosc că nu m-am jucat pe el şi nici nu l-am folosit pentru editare video.

Ţinând cont că ecranul este destul de mic, nu îl recomand să fie folosit pentru editare video, chiar dacă ai putea obţine rezultate decente, ţinând cont că placa video e una dedicată Nvidia GeForce MX150. Dacă totuşi aveţi de gând să faceţi editare video, să nu vă speriaţi dacă se va încălzi destul de puternic.

Că tot venin vorba de încălzire, am remarcat un lucru ciudat atunci când l-am folosit. Huawei MateBook 13 se încălzeşte puternic sub saşiu, atunci când este conectat la priză, iar asta ar putea fi un semn că este unul dintre acele model pe care nu-l poţi ţine prea mult pe picioare.

DISPLAY

Huawei ne surprinde cu un ecran Quad HD de 13 inci şi cu rezoluţiede 2.160 x 1.440 de pixeli. Culorile sunt decente, dar când vine vorba de luminozitatea maximă, aici ar mai fi putut lucra compania chineză.

Display-ul este dotat şi cu touchscreen pe care m-am bucurat să-l descopăr. Mi-a făcut testarea produsului mult mai uşoară, ţinând cont că l-am putut manevra mult mai uşor şi mai rapid.

Caracteristici tehnice principale:

Ecran: 13”, Quad HD (2.160 x 1.440 pixeli)

CPU: Intel Core i7 „Whiskey Lake”

RAM: 8 GB

SSD: 512 GB

Sunet: Difuzoare stereo. Microfoane duale

Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2, Bluetooth 5.0

Greutate: 1,3 Kg

Acumulator: 42Wh

Sistem de operare: Windows 10 Home

TASTATURĂ, TRACKPAD şi PORTURI

Un aspect care mi-a plăcut foarte mult la acest model este tastatura. Este plată, iar butoanele, pe lângă faptul că au mărime perfectă, se mai apasă şi uşor. Acest model de tastatură l-am mai văzut şi la MacBook. Un alt lucru interesant este plasarea pe tastatură a butonului Enter. Este bine poziţionat şi poate fi uşor folosit fără greşeală, iar săgeţile laterale sunt de dimensiuni mari, spre deosebire de cele sus-jos care sunt mici. Un aspect pe care nu l-am înţeles şi care m-a încurcat puţin este lipsa tastaturii numerice.

Acum să vorbim despre trackpad-ul cu care vine Huawei MateBook 13. Acesta este mare, ocupând 60% din partea inferioară a şasiului, şi este uşor de folosit. Pe timpul testării laptopului nu am folosit un mouse, ci exlusiv trackpad-ul. Dacă stau bine să mă gândesc, nu am ce să-i reproşez în mod special.

În ceea ce priveşte porturile cu care vine la pachet, nu am foate multe lucruri de punctat pentru că cei de la Huawei au ales ca acest model să fie dotat cu doar două mufe USB C – una de alimentare, iar cealaltă poate fi folosită pentru încărcarea unui telefon sau pentru conectarea altor dispozitive. Un minus pe care l-am constatat este faptul că va trebui să-ţi cumperi un dongle/adaptor pentru el ca să conectezi stick-uri de memorie.

MARELE MINUS: AUTONOMIA BATERIEI

Cei de la Huawei promit că bateria acestui laptop poate ţine până la aproape 10 ore de materiale video Full HD, adică fără internet. Totuşi, eu l-am ţinut conectat la internet cât timp m-am uitat la un film şi am observat că bateria se descărca destul de repede. Sincer, luminozitatea era dată la maximum (care nu e enormă), dar am constatat că bateria te poate duce între 5 şi 6 ore, mai puţin decât un Dell din aceeaşi categorie. Astfel, autonomia bateriei reprezintă un minus pentru Huawei MateBook 13.

SISTEM DE OPERARE

Vei găsi preinstalat un Windows 10 Home cu foarte puţine modificări, iar dispozitivul are o singură aplicaţie Huawei preinstalată, PC Manager. Aceasta îţi permite să vezi fişierele telefonului Huawei conectat deja prin Huawei Share. Odată conectat telefonul, poţi avea acces la poze, contacte şi poţi muta mult mai uşor conţinutul.

Altfel, PC Manager te poate ajuta să deschizi rapid un Notepad sau să faci o captură de ecran. De asemenea, verifică permanent utilizarea capacităţii de procesare şi identifică erorile sistemului de operare şi driverele expirate.

Pe piaţa din România nu am găsit modelul pe care l-am testat eu, ci doar pe cel cu i5 care costa în jur de 4.000 de lei. Varianta pe care am avut-o eu în teste costă 1.300 de dolari (5.500 de lei). Cam acesta e preţul la care ar trebui să vă aşteptaţi dacă vreţi să-l achiziţionaţi.

Cinci motive pentru care aş alege Huawei Matebook 13 dacă aş fi în locul tău

1. Design-ul atrăgător.

2. Touchscreen-ul care îţi face utilizarea acestui model mai uşoară.

3. Preţ accesibil, ţinând cont de categoria din care face parte.

4. Încărcarea rapidă.

5. Un model numai bun pentru călătorii, deoarece nu ocupă foarte mult loc şi greutatea nici nu o simţi.

CONCLUZIE

Înainte să trag orice fel de concluzie, vreau să subliniez câteva aspecte. Huawei şi-a făcut recent debutul pe piaţa laptopurilor şi, spun eu, face o treabă mai mult decât bună pentru un producător aflat abia la început. Cine se aştepta să le ţină atât de bine piept giganţilor Apple şi Samsung când vine vorba de performanţe? După ce am testat acest model propus de producătorul chinez, ţin să spun că este un laptop foarte bun.

Huawei mai are mult de tras, şi aici nu mă refer doar pe piaţa laptopurilor, ci în general, până când utilizatorii vor căpăta încredere în produsele lor şi nu se vor mai teme că toate informaţiile stocate pe deviceuri nu vor ajunge la guvernul chinez. Totodată, vestea venită ca un fulger de la guvernul lui Trump prin care a fost interzis companiilor americane să facă, fără acordul autorităţilor, afaceri cu Huawei o să le dea bătăi de cap chinezilor.

PLUSURI:

- Design reuşit, chiar dacă nu cel mai original;

- Tastatură foarte rapidă;

- Culori vii;

- Încărcare destul de rapidă;

- Preţ accesibil, ţinând cont de categoria din care face parte;

MINUSURI:

- Nu este bun pentru jocuri sau editare video;

- Laptopul se încălzeşte destul de tare atunci când este încărcat de la priză;

- Se simte destul de greu atunci când îl ridici pentru că centrul de greutate este ciudat;

- Autonomia bateriei este de doar 5-6 ore;

RATING Gândul: 4,5 din 5

Foto: Huawei MateBook 13/ Facebook