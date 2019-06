Facebook schimbă din nou regulile jocului - de data aceasta nu e vorba doar despre felul în care comunicăm sau ne promovăm anumite produse.

Acum este vorba despre factorul cheie ce pune totul în mişcare: banii. În acest sens, 18 iunie pare a fi o dată extrem de importantă şi asta deoarece e de aşteptat ca Facebook să anunţe intrarea pe piaţa criptomonedelor, un proiect desfăşurat sub supravegherea lui David Marcus, fost Preşedintre PayPal şi VP Facebook Messenger, arată organizatorii manifestării de la Bucureşti.

Conform TechCrunch, Libra ar urma să fie numele monedei despre care deja se ştiu următoarele: moneda ar urma să fie transferată fără taxe suplimentare prin intermediul produselor Facebook, inclusiv Messeger şi Whatsapp; Facebook lucrează la un sistem de implementare a criptomonedei în interiorul Facebook Ads; Pentru a elimina problemele cauzate de fluctuaţiile de preţuri din timpul unei plăţi sau a unui proces de negociere, Libra ar urma să fie o monedă cu preţ stabil.

Pentru a avea o mai bună perspectivă asupra zonei cryptocurrency, Facebook doreşte să creeze o fundaţie independentă care să administreze Libra, mutare ce ar permite reţelei să evite reglementările legate de faptul că deţine prea multă putere asupra unei monede globale.

Puterea va fi dată de rolul major pe care Libra îl va juca în industrii diverse & complexe, de la felul în care e organzat sistemul de plăţi, până la facilitarea micro-tranzacţiilor pentru articolele din Facebook Ads şi la schimbul financiar din eCommerce.

Ultimele detalii legate de intrarea Facebook pe piaţa criptomonedelor vor fi dezbătute la iCEE.fest: UPGRADE 100, alături de Aviv Lichtigstein, CEO & Fondator la 101 Blockchains – o nouă prezentare în acest sens fiind inclusă pe scena principală.

Cel mai mare festival din regiune dedicat transformărilor provocate de internet şi tehnologie – aici în detaliu cum arată programul - va avea loc la Bucureşti, joi si vineri, săptâmâna acesta, organizatorii anunţând o agendă cu peste 180 de speakeri de la marile companii din digital si tehnologie.

Google şi Facebook vin la Bucuresti cu cel mai mare număr de speakeri şi traineri din istoria de 8 ani a festivalului.

Pe site-ul UPGRADE 100 sunt deja publicate studii de caz spectaculoase şi un preview a ce va fi pe scena festivalului care va avea loc în Bucureşti, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City.

Celor 11 linii de conţinut se adaugă speakeri-vedetă precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, Marcus Shingles, ex-CEO XPRIZE Foundation, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

iCEE.fest: UPGRADE 100 este realizat cu sprijinul Orange, Nissan, George / BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, MedLife, Majoritas Academy şi a altor susţinători.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Grand Cinema & More din Bucuresti joi si vineri, 13 si 14 iunie, pentru al 8-lea an consecutiv, cu sprijinul Orange, Nissan, George/ BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife, Majoritas Academy şi a altor susţinători.

iCEE.fest, Interactive Central and Eastern Europe, festivalul cunoscut pentru că aduce în România toate marile companii globale din digital, încă din 2012, îşi schimbă numele şi vine cu un nou concept, începând din acest an: UPGRADE 100.

Peste 130 de experţi în digital şi tech, autori ai unor lucrări de specialitate în domeniu dar si speakeri profesionisti din domeniul transformării digitale vor fi prezenţi în România, în 13 şi 14 iunie, festivalul aşteptând peste 4.000 de participanţi (dintre care aproape o treime din afara ţării), anunţă organizatorii.

iCEE.fest: Upgrade 100 pregăteşte pentru ediţia din 2019 an 11 linii de conţinut distincte. Unor linii ca disruptive innovation, advertising & marcom, creativity & VR/AR experiential, ecommerce & retail, digtal content & adtech, fintech & emoney, ehealth & medtech, tech & democracy, startups & investments, li se adaugă noi teme, ca AI & robotics şi video gaming & entertainment.