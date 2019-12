Cei doi din familia Ciocan au reuşit în scurt timp să dezvolte ferma de cultură mare de la 100 de hectare lucrate la 250 ha (80 ha proprietate, iar restul arendă), astfel încât să-şi asigure materia primă necesară producţiei de ulei.

Nu a fost uşor, însă pasiunea pentru agricultură a lui Cristian - „născut şi crescut la ţară, de părinţi şi bunici, în comuna Rotunda, judeţul Olt” a dus la dezvoltarea micului business, implicit la investiţii, în primă instanţă în utilaje la mâna a doua, necesare procesării materiei prime.

„(...) Tatăl meu lucra aproximativ 100 de hectare. O fermă de familie în care ai nevoie de anumiţi angajaţi pentru lucrările în câmp, cele din exploataţie, pentru depozitare, valorificarea produselor care erau la acea vreme, în special, materie-primă. (...) Ne aflam într-un impas din cauza lipsei de personal din agricultură. Aveam de ales între a închide ferma părinţilor, de a renunţa la activitate, sau a renunţa la serviciu şi a mă ocupa eu, în principal, de activităţile fermei”, a spus Ciocan.

Olteanul, transformat din inginer în agricultor şi procesator, se orientase iniţial către procesarea grâului şi transformarea sa în făină, însă cum concurenţa era acerbă, a decis să se reorienteze.

„Venind dintr-o cultură tip afacere multinaţională, tot timpul am dorit să adaug şi mai multă valoare produselor noastre. Iniţial, mi-am dorit să deschidem o moară, o fabrică de pâine, dar concurenţa era destul de mare în acest domeniu şi în zona noastră. De aceea am ales să producem altceva, unde nu era concurenţa acerbă şi era un produs cât de cât căutat. Vorbim aici de floarea-soarelui transformată în ulei presat la rece”, a adăugat fostul inginer.

Închiderea lanţului de producţie

Cristian Ciocan a mărturisit că, la nivelul micii afaceri cu procesarea florii soarelui, materia primă obţinută în fermă îi este de ajuns – obţine în medie 4.600 kilograme la hectar – şi a precizat că este atent la fiecare lot, astfel încât parametrii calitativi ai seminţelor să fie peste tot aceiaşi.

Suprafaţa lucrată de familia Ciocan este de 250 ha. Anual, floarea soarelui contabilizează până la 70 de hectare din total, fiind practicată şi rotaţia culturilor. Restul suprafeţei este semănată cu grâu, porumb şi altele, valorificate ca materie primă.

„Am făcut un cerc închis de producţie, în care obţinem materia-primă şi mai departe procesăm; lucrăm în comunitatea noastră. (...) Producem floarea-soarelui, iar uleiul pe care îl fabricăm este realizat numai din seminţele provenite din ferma proprie. În momentul în care producem acest ulei, îl obţinem de la stadiul de sămânţă în pământ. Avem grijă tot anul, astfel încât cantitatea de acid oleic din el să nu fie afectată de îngrăşămintele necesare majorării producţiei. Azotul, tot timpul, va scădea cantitatea de acid oleic, produsul benefic din uleiul natural”, a adăugat producătorul de ulei natural presat la rece.

El a afirmat că mizează în ultima perioadă pe cultura de floarea soarelui high-oleic, deoarece produsul finit are o calitate mai bună, cu toate că randamentul de ulei este mult mai scăzut decât la floarea-soarelui obişnuită.

Potrivit spuselor lui Ciocan, uleiul cu încărcătură high-oleică are înglobat mai multe principii active, este mai bogat în vitamine şi are un gust mult mai plăcut. În plus, mirosul de floarea-soarelui este mult mai pregnant în uleiul provenit de la acest tip de seminţe.

„Pe unii consumatori asta îi deranjează însă, dar acestea sunt excepţii. Mirosul este dat de coaja seminţelor”, a adăugat fermierul.

El spune că a închis complet ciclul de producţie în ceea ce priveşte cultura florii soarelui, inclusiv turtele (n.r. - şrot) obţinute la finalul presării la rece fiind direcţionate către ferme de creştere a struţilor şi a puilor.

sursă foto: Facebook

Instalaţii second hand

Chiar dacă, în calitate de fost inginer în industria automotive, obişnuia să propovăduiască achiziţia de automobile noi, Ciocan nu se fereşte în prezent să recunoască faptul că a investit în utilaje second hand pentru a dota mica făbricuţă de producere a uleiului de floarea soarelui presat la rece.

Fermierul oltean spune că nu a apelat (încă) la fonduri europene şi nici la bănci pentru investiţiile în propriul business.

„Fabrica nu am construit-o nici cu fonduri europene, nici cu investiţii în utilaje noi. Am început cu o mică presă second hand în care am investit 10.000 lei, o linie de producţie de 50 litri de ulei pe oră. Vorbim de o presă, un filtru pentru ulei şi un alt filtru secundar (noi folosim decantarea), respectiv linia de îmbuteliere, semi-automată. Am ajuns în prezent la o investiţie într-o a doua presă cu o capacitate de 100 de litri pe oră. Şi această linie a fost achiziţionată tot la mâna a doua la un preţ de aproximativ 1.000 de euro”, a precizat Cristian Ciocan.

Întrebat care a fost cea mai mare investiţie a sa din ultimul timp, producătorul de ulei a răspuns că fost cea în locaţia unităţii de procesare.

„Aceasta a costat destul de mult, pentru că a trebuit să fie adusă la normele europene pentru a primi autorizaţia sanitară-veterinară şi cea de mediu. Investiţia în locaţie a fost de circa 200.000 lei, bani obţinuţi din valorificarea produselor agricole din fermă. Am valorificat mai exact grâul, porumbul, floarea-soarelui etc.”, a adăugat sursa citată.

Despre consumatorul român şi reţelele de retail

Întrebat fiind unde anume reuşeşte să-şi desfacă marfa produsă şi dacă românii sunt încrezători în produsul său, el recunoaşte că, deocamdată, nu a reuşit să convingă atât de mult pe cât şi-ar fi dorit, inclusiv din cauza lipsei de informare a potenţialilor consumatori.

Cristian Ciocan şi-ar fi dorit să aducă muncitori în ferma sa, chiar şi din străinătate, însă nu reuşeşte să-i plătească cu salariile pe care aceştia le câştigă peste hotare.

„La ora actuală muncesc eu şi tatăl meu; ne ajutăm unul pe celălalt sau noi între noi, fermierii mici din zonă. Oameni să pot angaja sau zilieri nu mai găsim. O soluţie de redresare a situaţiei ar fi aceea de a le oferi românilor plecaţi peste hotare salarii decente. Însă, atâta timp cât produsul nostru – uleiul presat la rece în acest caz – nu este cumpărat de români, iar aceştia tot timpul preferă să cumpere produse din import, nu avem această putere financiară de a plăti la adevărata valoare a muncii”, a afirmat fermierul. „Sunt unii români care cumpără (n.r. - uleiul Crassus). Restul, cei care nu cumpără, nu sunt informaţi, nu ştiu ce beneficii pot avea pentru ei uleiul de floarea-soarelui presat la rece. Spre exemplu, noi îmbuteliem produsul la sticlă închisă la culoare, nu la PET. Asta pentru că razele solare i-ar afecta calităţile şi s-ar pierde din vitamine (A, B3, B1, K, D şi E). Ca fapt divers, acest ulei este folosit inclusiv la fabricarea cosmeticelor naturale”.

În ceea ce priveşte relaţia cu reţelele de supermarketuri, hipermarketuri şi cash and carry, Cristian Ciocan afirmă că nu are loc la raft, ca urmare a volumelor mari solicitate de marii comercianţi.

Chiar dacă asocierea ar reprezenta o soluţie pentru micii producători, cei mai mulţi sunt reticenţi la a valorifica produsele la comun; argumentele sale, în această situaţie, sunt greu de combătut.

„Fiind un produs natural, uleiul nostru nu poate fi produs în cantităţi industriale. Or, o reţea de retail cere distribuţie la nivel de ţară, asta însemnând o cantitate lunară care depăşeşte pe cea anuală pe care noi o producem. Ni s-a sugerat asocierea, astfel încât să putem livra cantităţi mai mari. Şi aici este o problemă. La aceste uleiuri naturale, calitatea produsului finit este dată de sămânţă. În momentul în care se schimbă locul de provenienţă a materiei-prime, se poate schimba şi calitatea uleiului. Un ulei produs din sămânţă obţinută în Olt nu va avea acelaşi gust şi aceleaşi proprietăţi ca uleiul realizat în acelaşi an, fabricat în Braşov. Asta pentru că temperaturile variază, la fel şi precipitaţiile, astfel că proprietăţile organoleptice se pot schimba de la un produs la altul”, a punctat fermierul.

El spune că, până la urmă, s-ar putea armoniza şi problema calităţii, însă majoritatea producătorilor de nivelul său se feresc de concurenţă.

„Nu cred că ar fi imposibil să ne asociem şi să distribuim la nivel naţional. La noi este ideea de control asupra propriului business şi brand”, a precizat Cristian Ciocan.

Nu în ultimul rând, el recunoaşte că, deocamdată, afacerea sa necesită multă atenţie... , inclusiv un alt loc de muncă pentru a completa veniturile.

„Eu am ferma care ne menţine. Dacă ar fi fost să trăiesc doar din producţia şi valorificarea uleiului, profitul generat m-ar fi determinat să ies din branşă”, a conchis acesta.

Uleiul de floarea-soarelui high oleic este o îmbinare de acizi graşi mononesaturaţi de tip Omega 9 (acid oleic) şi polinesaturaţi de tip Omega 6 (acid linoleic).

La 100 de kilograme de sămânţă de floarea soarelui se obţine o cantitate de produs finit de aproximativ 25 de litri.