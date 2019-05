A crescut mult porumbul, va fi o producţie medie superioară celei de anul trecut, a precizat managerul.

Maria Cîrjă a participat la conferinţa Mediafax Talks about Smart Agriculture: Agricultura viitorului cucereşte România, organizată de Mediafax în parteneriat cu Grupul Agrointeligenţa-BT Video, despre modul în care tehnologia lucrează cu agricultura.

„Anul agricol 2019, având în vedere situaţia climatică din ultimele săptămâni, ploile care au venit, se prevede a fi un an foarte bun. Aşa cum ştim, în Românbia problema cu care ne confruntăm în fiecare an este seceta, neavând un sistem de irigaţii sau suprafeţe mari pe care să putem să le irigăm suntem la mâna lui Dumnezeu, aşteptăm ploaia, dar având în vedere situaţia actuală, suntem optimişti că vom avea, cel puţin pentru culturile de primăvară, un an extraordinar”, a spus Maria Cîrjă

Corteva comercializează seminţe de porumb, floarea soarelui, rapiţă, soia, lucernă, precum şi produse de protecţie a plantelor.

Directoarea de marketing spune că fermierii români au devenit din ce în ce mai deschişi la produsele noi, la produsele inovatoare, care au în spate cercetare şi investiţii foarte mari şi că firma pe care o reprezintă are o creştere semnificativă, de două cifre în fiecare an, şi la fel va fi şi în acest an.

Mediafax în colaborare cu Agrointeligenţa a organizat „Smartgricultura”, eveniment care şi-a propus să descopere modul în care tehnologia, cea mai nouă activitate umană, se îngemănează cu agricultura, cea mai veche activitate umană.

Agricultura se numără printre domeniile care adoptă şi care răspunde cel mai rapid la schimbările tehnologice, dintre toate zonele de activitate, iar tehnologia poate permite agriculturii să recupereze decalajele faţă de sistemele agricole occidentale.

Evenimentul a fost posibil cu sprijinul companiilor partenere Rhizza, Agro Concept, Corteva şi Timac Agro.