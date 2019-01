iPhone a supravieţuit şi s-a dezvoltat, în ciuda crizei financiare din 2008 şi a unei liste lungi de smartphone-uri alternative mai ieftine, care l-au copiat, trimiţând Apple în cele din urmă în fruntea listei celor mai valoroase companii din lume, scrie CNN.

Dar recent, într-o mişcare neobişnuită pentru Apple, CEO-ul Tim Cook a avertizat investitorii, într-o scrisoare, că firma se aşteaptă la vânzări mai mici pentru trimestrul IV, din cauza vânzărilor iPhone mai slabe. Cook a spus că scăderea vine în primul rând din China, care se confruntă cu încetinirea economiei şi cu un război comercial în desfăşuare cu Statele Unite. Dar analiştii au remarcat repede că problema iPhone depăşeşte graniţele Chinei.

Gene Munster, analist şi partener la Loup Ventures, spune că "o treime din problemă" vine de la decizia Apple de a creşte preţul gamei iPhone, cu mai multe modele care depăşesc 1.000 de dolari. Această mişcare reduce numărul de persoane care doresc să facă upgrade, spune el.

În scrisoarea sa, Cook nu a menţionat preţurile, însă a recunoscut că există şi alţi factori care afectează vânzările iPhone în afara Chinei, inclusiv subvenţii mai mici de transport şi decizia companiei de a oferi o înlocuire a bateriei la un preţ mai mic, anul trecut.

Pentru a face lucrurile şi mai rele, analiştii de la Goldman Sachs au scris într-o notă adresată investitorilor că Apple este "mai sensibil" la tendinţele macroeconomice negative acum decât ar fi putut fi în urmă cu câţiva ani, pentru că "se apropie de maximul pieţei pentru iPhone". Analiştii au prezis şi alte reduceri ale cifrelor de vânzări ale Apple, în anul fiscal următor.

Pentru investitori, vestea a fost un duş rece. Acţiunile Apple au scazut cu 9% peste noapte, împingând valoarea de piaţă a companiei sub Microsoft, Amazon şi Alphabet.

Scrisoarea lui Cook pare că stabileşte noul normal al companiei: dacă vreţi să credeţi în Apple acum, nu o mai faceţi datorită vânzărilor iPhone, ci în ciuda acestora.

Chiar şi înainte de anunţ, au existat motive de îngrijorare. Furnizorii de piese de iPhone şi-au redus propriile perspective de vânzări la sfârşitul anului trecut. Apple a şocat, de asemenea, investitorii anunţând în noiembrie că va înceta să dezvăluie numărul de iPhone-uri vândute, după mai multe trimestre de vânzări iPhone plate sau chiar în scădere.

După mai mult de un deceniu de creştere rapidă a vânzărilor iPhone, Apple a încercat să-i determine pe clienţi să plătească mai mult pentru fiecare dispozitiv pe care l-au cumpărat, lansând iPhone-ul de 1.000 de dolari în 2017 şi noul iPhone XS şi XS Max anul trecut, ultmul la 1.449 dolari.

În acelaşi timp, Apple a vorbit despre succesul serviciilor pe care le oferă pentru iPhone şi alte dispozitive, inclusiv iCloud, Apple Pay, Apple Music şi App Store. Veniturile din această categorie de servicii au atins aproape 10 miliarde de dolari în cele trei luni care se încheie în septembrie, valoare impresionantă, în creştere cu 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Totuşi, iPhone rămâne principalul produs şi furnizor de bani pentru Apple, cu aproape 60% din vânzările totale ale companiei în trimestrul încheiat în septembrie. Până în prezent, Apple nu a găsit un alt produs revoluţionar care să-i ia locul.

"iPhone-ul este pur şi simplu prea mare pentru a-l înlocui, chiar dacă linia de produse nu se descurcă prea bine", scrie Chris Joe, analist la Raymond James, într-o notă pentru investitori. "Dar dacă iPhone-urile curente nu se vând bine acum, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla dacă următoarea generaţie va veni doar cu upgrade-uri minore".

