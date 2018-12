Liviu Dragnea a dezvăluit că Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, i-a transmis că pe anul acesta, vom avea venituri mai mari cu 70 de miliarde comparativ cu 2016, iar în 2019, veniturile vor fi, pentru prima dată, mai mari de un trilion de lei.

”Pe 2018, vom avea venituri mai mari cu 70 miliarde de lei faţă de 2016. M-a sunat Vâlcov. Adică asta înseamnă unul dintre efectele programului de guvernare. Ne va duce în 2019 vom avea, pentru prima dată, venituri mai mari de un trilion, adică peste 1.000 de miliarde, 1.028 de miliarde. De ce? În momentul în care se micşorează taxele, se măreşte baza de impozitare, adică nu stau doar cu 10 oameni cărora le pun biruri şi mai mari. Fac biruri mai mici şi în loc de 10 sunt 100 şi când adun iau mai mult, dar lumea trăieşte mai bine, se dezvoltă afacerile”, a explicat Dragnea.

”Profitul declarat de companiile româneşti este mai mare de 3,5 ori decât companiile străine. Bun, ştiu că românii sunt deştepţi, dar chiar aşa toţi managerii românii sunt mai deştepţi de 3,5 ori decât cei străini? Nu e în regulă. Există o limită de prostie pe care o poţi accepta. Domnule, mă iei de prost, dar până aici, pentru că deja după aia cum se mai numeşte asta? Ah, cu scandal, dar eu vă spun că este începutul şi ei să înţeleagă că şi noi avem dreptul la taxele din celelalte ţări, din ţările-mamă.”

Dragnea: Să vedem câţi bani au făcut băncile împrumutând statul

Preşedintele PSD Liviu Dragnea aşteaptă de la Guvern să arate poporului român câţi bani au câştigat băncile din împrumuturile pe care le-au acordat statului.

”Aştept de la Guvern ca să vedem şi noi ca popor, domnule, câţi bani au făcut băncile împrumutând statul. Orice stat de împrumută de la bănci. Dar de ce să nu fac altceva? Să mă împrumut de la români? Să fie obligaţiuni şi atunci şi eu am de câştigat şi românii. Randamentul de e de şapte ori mai mare decât în media UE. Sigur că noi acum, când începem să luăm măsuri, sar o grămadă, pentru că ai făcut 5-6 miliarde lei profit într-un an. E ok. Nu era nicio problemă, dacă făceai banii aceştia împrumutând economia. De asta vorbim de lăcomie,” a afirmat Liviu Dragnea, joi seară la Antena 3.

”Dacă nu este colonie trebuie să intervii. Noi vorbim despre resursele României, care am văzut că sunt acolo şi cum ajung acolo ca şi preţ. Sunt zeci de miliarde făcute în România ca cifre de afaceri. Foarte bine. Să le facă şi economia din România câştigă totuşi foarte puţin. Chiar suntem proşti. De aceea, am vrut să înţeleagă toată lumea când spuneam că nu mai vreau ca România să fie sat fără câini,” a explicat Dragnea, care ar dori ca Guvernul să vadă cum a ajuns producătorul - printr-un artificiu - să transforme preţul gazelor naturale de la 40 lei în 100 de lei.

”Noi ce am spus? Domnule, 40 de lei e un preţ care îţi acoperă ţie producătorul toate costurile. Atunci ne dă economia un plafon. Punem aici să nu mai vândă, că el din 40 de lei făcea dintr-un artificiu, abracadra, la 100 de lei. Eu sper ca Guvernul să vadă cum ajungea la preţul acela. (...) Dacă pui 68 de lei, această sumă pe lanţ nu se mai duce mai departe, pentru că intervine ANRE, ca pentru consumatorul casnic să meargă pe preţul fixat, iar pentru cel industrial să intervină ANRE şi să se facă şi în legătură cu preţul gazului care vine din import”, a conchis Liviu Dragnea.

Dragnea: Eu sunt patriot

Preşedintele PSD a reamintit că există în România companii care au cifre de afaceri de miliarde de euro, însă profituri foarte mici, pentru a nu plăti impozitul în România.

”Noi discutăm de companii care au cifre uriaşe de miliarde euro şi care au profituri foarte, foarte mici, 1 şi ceva la sută. Înseamnă că au o problemă cu managementul. Să le aplicăm OUG 9. De exemplu, Coca Cola, o companie foarte mare, de ce această companie nu îşi ascunde profitul? Are 14%. De ce celalte companii au profit puţin peste 1% şi îşi ascund profitul?” a întrebat Liviu Dragnea, joi seară la Antena 3 şi a promis că va prezenta, la un moment dat, situaţia tuturor acestor companii.

”Sunt companii foarte mari cu istorie de zeci de ani. Eu am văzut cât drag şi dor au faţă de România. Cum susţin ei Centenarul. Ca să înţelegem, profitul acela le rămâne tot lor, dar nu vor să plătească în ţară. Să prezentăm situaţia în aşa fel încât să vedem toată cifra de afaceri şi profitul rămas din impozitul pe profit în România al tuturor acestor companii. Eu nu-s nebun, sunt patriot,” s-a lăudat Dragnea.

Liderul PSD a dat exemplul unui mare lanţ de magazine din România care în loc să cumpere produse de la producători din ţara noastră, preferă să ia din alte ţări, cum ar fi Bahamas. Deşi preţul este mai mare în Bahamas, lanţul de magazine preferă să cumpere de acolo produse deoarece nu vrea să declarare profitul în România.

”Maniera în care se exportă profiturile. Vorbim de un lanţ de magazine, pentru că magazinul de colţ nu prea mai există, trebuie să merge colo să luăm produsele acelea naturale, eco, bio şi foarte scumpe. Un lanţ de magazine, poate cel mai mare. În România, există fabrica aceea de sucuri îl produce cu 0,90 lei pe sticlă şi îl dau cu 2,70 lei. Nu aici e problema. Lanţul respectiv de magazine nu îl cumpără de aici. Acelaşi suc se fabrică şi în România. Vine acest lanţ de magazine care nu vrea să ia de aici, ci ia din Bahamas, cu 2,20 lei şi îl vinde cu 2,70 lei. Dacă l-ar lua de aici, profitul ar rămâne în România. Îl ia de acolo şi profitul rămâne acolo, în paradisul fiscal,” a explicat Dragnea.

Dragnea: Miliarde de euro nu au intrat în bugetul ţării. Ce fac SRI şi ANAF?

Una dintre cele mai mari probleme de securitate naţională o reprezintă miliardele de euro care nu au intrat în bugetul ţării noastre, crede liderul PSD, care se întreabă ce face SRI.

”Una dintre cele mai mari probleme de securitate naţională o reprezintă asta - că miliarde de euro nu au intrat în bugetul ţării ca să facem autostrăzi, şcoli, spitale. Aici SRI trebuia să intervină. Dacă tot cer în fiecare an buget mai mare şi au primit până acum, să ne prezinte şi nouă dacă au sesizat pe cineva. Adică ei nu ştiu lucrurile acestea? Ditamai SRI nu a putut să ceară în CSAT, premierului, preşedintelui de la acea dată - domnule, avem o problemă aici? Nu au niciun departament economic? Asta nu este de securitate naţională sau te asiguri să îţi meargă Dumbravă la judecător şi să spună bagă-l pe ăla în puşcărie? Da, s-a discutat, dar degeaba şi mediul fiscal în România este foarte atractiv şi vin în continuare,” a declarat Liviu Dragnea, joi seară la Antena 3.

”Nu aţi văzut comunicatul Coaliţiei pentru Dezvoltare? Eu i-am rugat frumos pe toţi, acum câteva zile, să nu mai ameninţe statul român, că nu mai ţine. Ameninţă, cere lui Iohannis să discute ordonanţa în CSAT că acestea sunt probleme de siguranţă naţională,” se plânge Dragnea.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis să încludă în agenda CSAT impactul OUG adoptată în 21 decembrie asupra stabilităţii fiscale, predictibilităţii procesului legislativ şi deficitului de forţă de muncă, considerând că afectează siguranţa naţională. CDR reprezintă companii româneşti şi străine, mici şi mari, care contribuie cu peste 50% la PIB-ul României şi angajează peste 1,2 milioane de oameni.

”Eu am aşteptat ca ANAF să înţeleagă în aceşti doi ani că noi ce am vorbit în campanie nu a fost glumă. La ora aceasta, noi nu putem să ne aşteptăm ca ANAF să meargă la o mare companie şi să se bată cu o companie. ANAF, dacă nu se restructurează rapid, pentru a se lupta cu aceste companii înseamnă că trebuie să scuturăm pomul. Putem să mergem pe nişte bonusuri foarte mari, dar nu putem sta în continuare în situaţia asta,” avertizează Liviu Dragnea.

Agenda şedinţei de guvern

Guvernul a publicat ordinea de zi a şedinţei de vineri, pe care figurează un proiect de lege şi cinci proiecte de hotărâri.

Astfel, membrii Executivului vor dezbate un proiect de lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (EU, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 2018.

De asemenea, vor fi discutate următoarele proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni.

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunărea" al judeţului Brăila, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

3. Proiect de hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al judeţului Iaşi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău.

”Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României”, precizează Executivul.