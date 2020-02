Ministerul Economiei a publicat pe site-ul propriu un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care prevede explicit că, în cazul unui acord petrolier în vigoare, ”Guvernul, din motive de siguranţă naţională, poate aproba rezilierea acordului petrolier”.

Noul act normativ va da Guvernului României puterea să refuze pe motive de siguranţă naţională, concesionarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze către firme din afara UE.

Potrivit unor informaţii apărute la începutul acestui an, compania americană ExxonMobil negociază cu Lukoil şi un alt consorţiu româno-polonez preluarea operaţiunii de explorare şi exploatare a gazelor din Marea Neagră. Mai mult, surse apropiate discuţiilor spuneau la acel moment că americanii vroiau să scoată statul român din procesul de cedare a licenţei.

Guvernul, din motive de siguranţă naţională, poate aproba rezilierea acordului petrolier

Ministrul Economiei Virgil Popescu a afirmat la acel moment interesul statului român în operaţiunile de extragere de gaze deruate de ExxonMobile: ”Operaţiunile de la Marea Neagra reprezintă o chestiune de securitate naţională şi recomand ca nimeni să nu ne pună la încercare cu acest lucru”, a scris ministrul pe Facebook.

Premierul Ludovic Orban a confirmat în ianuarie informaţiile privind negocierea Exxon-Lukoil şi a arătat că vrea ca Romgaz, companie cu capital de stat românesc, să fie cea care preia operaţiunile din Marea Neagră ale gigantului american.

Proiectul de OUG postat de Ministerul Economiei spune acum negru pe alb: "Autoritatea competentă poate refuza, din motive de siguranţă naţională, concesionarea şi executarea de operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de ţări terţe Uniunii Europene sau de resortisanţi ai ţărilor terţe Uniunii Europene. În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorităţii competente, Guvernul, din motive de siguranţă naţională, poate aproba rezilierea acordului petrolier", arată textul ordonanţei.

Ce riscă americanii: pierderea calităţii de titular de acord petrolier

Proiectul normativ publicat ieri de Ministerul Economiei prevede că, "în situaţia în care are loc o operaţiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acţionariatului cu drept de control asupra titularului, acesta are obligaţia să notifice autoritatea competentă, iar acordul petrolier poate să îşi menţină valabilitatea, să se revizuiască în noile condiţii, sau să fie reziliat, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente".