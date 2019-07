„În cadrul întâlnirii am avut discuţii constructive şi importante atât cu privire la relaţiile bilaterale, cât şi cu privire la agenda europeană a Republicii Moldova. Vizita are loc într-un context politic important pentru ambele ţări. România şi-a încheiat primul mandat al preşedinţiei la Consiliul UE. În acest sens, an adresat autorităţilor României felicitări. Vizita are loc la doar câteva săptămâni de la depăşirea crizei politice de la Chişinău şi de la învestirea Guvernului pe care îl conduc. (...) Am profitat de oportunitate pentru a face un schimb de opinii privind sincronizarea acţiunilor comune pentru a oferi substanţă dezvoltării parteneriatului strategic european dintre Republica Moldova şi România”, a declarat premierul Maia Sandu.

Potrivit premierului Sandu, la discuţii a salutat creşterea prezenţei mediului de afaceri din România în viaţa economică a Republicii Moldova.

„Am încurajat companiile din România să vină să investească în Republica Moldova. Am evidenţiat că, în prezent, România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova şi am reiterat încrederea că relaţiile economice dintre România şi Republica Moldova vor continua. (...) Avem nevoie de sprijinul şi experienţa României în consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale dar şi centrale în Republica Moldova”, a mai spus Maia Sandu.