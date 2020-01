Maşinile sunt vândute de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice din mai multe judeţe din ţară, prin licitaţie publică.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti



Autoturism Mercedes Benz ML, an fabricaţie 2007, motorină, culoare negru – 18.708 lei, fără TVA



Autoturism Audi A8, an fabricaţie 2006, motorină, culoare negru – 17.504 lei, fără TVA



Autoturism Skoda Octavia, an fabricaţie 2004, motorină, culoare negru – 4.436 lei, fără TVA



Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Braşov



Un VW Transporter Caravelle din 2006 este vândut cu 16.981 lei fără tva.

Licitaţia va avea loc în data de 15 ianuarie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 14 ianuarie. Informaţii la 0368.443050.



Licitaţia va fi ţinută în 20 ianuarie. Data limită pentru depunerea dosarelor este 17 ianuarie. Informaţii la 021.3146222.



Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Cluj



O ofertă excelentă constă într-o Dacia Dokker din 2014, care este vândută cu preţ de pornire de 14.025 lei fără tva.



Licitaţia va avea loc în 16 ianuarie. Detalii la 0260.616048.



O altă ofertă este un VW Passat din 2011 - 21.620 lei fără tva.



Licitaţia va fi în 16 ianuarie. Detalii la 0264.216230.



Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Galaţi



Autoturism limuzină Lincoln, an fabricaţie 2003, capacitate cilindrică 4.601 cmc, benzină – 23.387 lei, fără TVA



Licitaţia va avea loc în data de 21 ianuarie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie. Informaţii suplimentare la telefon 0241.836018.



Autoturism Dacia Logan, an fabricaţie 2011, capacitate cilindrică 1.149 cmc, benzină – 8.665 lei, fără TVA



Licitaţia va avea loc în data de 21 ianuarie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie. Informaţii suplimentare la telefon 0241.836018.



Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara



Se vinde o Mazda 5, an fabricaţie 2009, cu 7.691 lei fără tva.



Licitaţia: 29 ianuarie

Data limită depunere oferte: 28 ianuarie. Informaţii suplimentare: 0254.215944

