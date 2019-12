„Există o curiozitate din partea consumatorilor. Gustul este moştenit din generaţie în generaţie şi, totodată, este şi întreţinut. Până la urmă cu toţii avem bunici la ţară - cel puţin 60 la sută din populaţie -, şi cu toţii ne dorim să mai gustăm din când în când acele produse ale copilăriei noastre”, a mărturisit procesatorul.



Chiar dacă produsele sale sunt căutate de consumatori, ea spune că nu ţinteşte să ajungă pe rafturile supermarketurilor şi hipermarketurilor pentru că nivelul producţiei este unul mic şi nu ar face faţă cererilor de volume impuse de retaileri.



Cu toate acestea, cererea de carne lucru porc la furnizori este una constantă, iar cantităţile mici de materie primă sunt taxate cu majorări de preţ semnificative, mai ales în contextul efectelor negative ale Pestei Porcine Africane (PPA).



„(...) Preţul cărnii a crescut deja cu 30 la sută. Putem spune că marfa pe care noi o procurăm – porcul românesc – o luăm de la abatoarele mari din România, destul de greu însă. Sunt zile când plasăm comenzi, dar nu ne poate ajunge materia primă deoarece furnizorii nu o mai au. Noi nu ne permitem stocuri mari din cauza lipsei spaţiului, astfel că suntem nevoiţi să comandăm cantităţi mici de carne lucru, în mod regulat”, a adăugat şefa de la Meşteşugarii de Gusturi. „Oricum, nefiind un jucător mare pe piaţă, nu avem prioritate în faţa furnizorilor de carne. Este o criză mare de carne de porc românească”.



Aproape că este de necrezut majorarea anuală a preţului materiei prime, însă Smădu a dat asigurări că această creştere, inclusiv cea a costurilor cu utilităţile, nu au afectat foarte mult produsele finite.



„Diferenţa este de 40%, de la an la an (n.r. - majorarea preţului materiei prime). Asta se reflectă inclusiv în preţul produsului finit. Nu-l vom încărca însă pe cumpărător cu toată această marjă. (...) Cu toate că, pe lângă materia primă, s-au majorat preţurile şi la utilităţi, încercăm să menţinem preţurile, chiar dacă noi vom avea un câştig mai mic. (...) Ne-am fidelizat clientela. Nu putem spune că avem nişte preţuri foarte mici, deoarece costurile de producţie sunt destul de măricele şi nu-ţi poţi permite un preţ foarte mic”, a precizat investitorul.



Produs tradiţional vs. produs artizanal



Am vrut să înţelegem diferenţa dintre tipurile de produse comercializate de Smădu. În galantarul domniei sale tronau atât obişnuitul caltaboş sau tobă, dar şi cârnaţii împletiţi, ruladele afumate şi un minunat vas din ceramică învelit în şuncă, cu jumări şi alte bunătăţi în interior.



Smădu a explicat că produsul tradiţional este unul care se execută în baza unei reţete vechi, iar materia primă trebuie să fie neapărat românească şi însoţită de un certificat DSV, respectiv de o declaraţie de conformitate în urma abatorizării.



Că nu creşti neapărat porcul şi îl şi procesezi, a mai adăugat sursa citată, nu înseamnă că nu poţi cumpăra porc românesc de la abatoarele autorizate.



„Există un caiet de sarcini cu toate procedeele tehnologice pe care urmează să le faci, în cazul produselor tradiţionale. Sunt anumite condiţii de îndeplinit în timpul preparării acelor produse. Nu este însă musai ca eu să am şi porcul din care fabric acest produs tradiţional. Este o concepţie greşită. Foarte mulţi clienţi au impresia că tu, ca şi fabricant de produse tradţionale, creşti şi animalul şi, totodată, îl abatorizezi şi prelucrezi carnea”, a explicat Cristina Smădu.



Pe de altă parte, în ceea ce priveşte produsul din carne procesat în mod artizanal, acesta nu este atestat, imaginaţia fabricantului este însă întărită de păstrarea normelor de siguranţă alimentară.



„Spre exemplu noi producem cârnaţi împletiţi, rulade coapte şi afumate şi altele. Acestea nu sunt produse tradiţionale pentru că ele nu sunt atestate; nu există clasarea de produs artizanal. Noi îl numim aşa deoarece modalitatea de lucru este una manuală”, a adăugat şefa de la Meşteşugari de Gusturi.



Atracţia Cristinei Smădu pentru acest sector de nişă provine din faptul că a lucrat alături de părinţii ei în alimentaţie publică.



„Să spunem că, între timp, se dezvoltă anumite pasiuni către a şi produce ceea ce vinzi”, a explicat ea.



Smădu a pornit afacerea cu bani împrumutaţi, atât din surse bancare, cât şi non-bancare. Ea şi-ar fi dorit să-şi echipeze la standarde şi mai înalte carmangeria, prin intermediul fondurilor europene pe microindustrializare, însă anul acesta nu a reuşit să obţină finanţare.



Dificultăţi cu aprovizionarea



Reprezentanţii procesatorilor români de carne spun că România se confruntă cu această criză, ca urmare a unei tendinţe la nivel european. Şi totul ca urmare a faptului că PPA a devastat Asia, în special China, unde exporturile europene s-au concetrat foarte mult asupra acestei destinaţii.



Ei mărturisesc că pentru a avea un transport de carne trebuie făcută comandă cu două luni de zile înainte.



Totodată, s-a configurat şi o aprovizionare dificilă cu slănină, care este atât de necesară procesării produselor din carne.



Cei de la Asociaţia Română a Cărnii susţin că anul acesta, de sărbători, se va resimţi o scumpire de 15-20% pe piaţă pentru carnea de porc, deprecierea monedei naţionale fiind unul dintre motivele majorării preţurilor.



În primele opt luni ale lui 2019, importurile de carne de porc au crescut atât din punct de vedere cantitativ, cât şi valoric, faţă de aceeaşi perioadă din 2018, ocupând în continuare primul loc în topul produselor importate.



Conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în perioada 1 ianuarie - 31 august 2019 au fost importate 179.079 de tone de carne de porc, pentru care s-au cheltuit 362,39 milioane de euro, în timp ce, anul trecut, s-au adus de pe piaţa comunitară şi din ţări terţe 169.795 de tone, în valoare de 312,46 de milioane de euro.



La nivel european, piaţa produselor tradiţionale generează vânzări de circa 14 miliarde de euro, anual. În România, comercializarea acestor produse se face în general în târguri şi pieţe, doar câteva fiind expuse pe rafturile marilor magazine. Chiar şi aşa, marfa comercializată prin retail generează vânzări anuale de peste 100 milioane de euro, potrivit datelor ministerului de resort.