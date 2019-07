„Este important de precizat faptul cã valoarea comunicatã de EUROSTAT, de 4,5% din PIB trimestrial, este calculatã pe baza soldului ESA ajustat sezonier, prin raportare la valoarea trimestrialã a PIB”, informeză reprezentanţii ministerului într-un comunicat.

MF explică faptul că a utilizat metodologia de calcul naţională este diferită de cea a Sistemului European de Conturi (SEC). Acesta din urmă a utilizat metoda de angajamente şi a luat în considerare impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor.

“În datele publicate de EUROSTAT se observă că acelaşi indicator a înregistrat un maxim de 3,6% din PIB în trimestrul I din anul 2018, în condiţiile în care deficitul pe întregul an a fost de 3% din PIB. Aşadar, datele trimestriale publicate de EUROSTAT nu sunt de natură a explica valorile anuale. Este de aşteptat o ajustare sezonieră pentru următoarele trimestrele din 2019, astfel încât sã se ajungã pe întregul an

la valoarea de sub 3% din PIB a deficitului bugetar”, au adăugat reprezentanţii MF.

Astfel, Ministerul Finanţelor concluzionează că execuţia bugetului general consolidat conform metodologiei naţionale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit de 0,5% din PIB-ul anual, nu de 4,5%, aşa cum au prezentat cei de la Eurostat.