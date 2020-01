"A venit momentul. Din punctul meu de vedere evaziunea fiscală a ajuns o problemă de securitate naţională. Chiar la început de an voi introduce în CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF şi MFP ca obiectiv de importanţă naţională. Concomitent voi face toate demersurile ca începând din acest an ANAF să efectueze cel mult un control compex pe an la companiile din Romania, indiferent de mărimea lor - exceptie fac cazurile de flagrant/sesizări", a scris Florin Cîţu, vineri, pe Facebook.

Joi, 19 decembrie 2019, ministrul anunţa că urmează o perioadă în care procesul de modernizare al ANAF va fi accelerat, iar pentru asta se va propune ca acest proiect să fie considerat de siguranţă naţională.

"Urmează o perioadă în care vom accelera acest process de informatizare, atât a ANAF, cât şi a Ministerului (de Finanţe). Baza de date de la Finanţe este importantă pentru a înţelege exact cum sunt cheltuiţi banii publici şi să eliminăm risipa. (…) Ca să grăbesc lucrurile cred că trebuie să discutăm despre informatizarea ANAF şi a Ministerului Finanţelor Publice ca un proiect de siguranţă naţională. Aceasta este propunerea mea, o voi discuta bineînţeles întâi politic, dar este propunerea mea pentru a face acest proiect de siguranţă naţională pentru a grăbi procedura. Dacă nu s-a întâmplat în 30 de ani de zile sunt sigur că voi avea foarte multe bariere să-l implementez şi atunci vreau să elimin aceste bariere. Ori o facem acum, ori vă spun că nu se va întâmpla. Dacă nici acum nu o facem, şi nu în 2020, dar să începem să punem fundamentele în 2020, eu nu cred că se va întâmpla prea curând. Şi e nevoie acum să o facem", spunea atunci ministrul Finanţelor Florin Cîţu.

Ministrul a spus că baza de date de la MFP trebuie modernizată pentru a se înţelege de ce sunt alocaţi bani la ministere şi proiectele nu se realizează.