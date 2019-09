Stacey Macken, în vârstă de 48 de ani, a declarat că timp de patru ani, în timp ce lucra la banca franceză BNP Paribas, a primit un salariu mai mic decât colegii ei bărbaţi de pe aceleaşi poziţii şi că a fost victima unui comportament sexist, potrivit unui articol realizat de The Telegraph şi publicat pe platforma Yahoo! News.

Mai mult, femeia l-a acuzat pe unul dintre şefii ei, Denis Pihan, că a refuzat în repetate rânduri să discute cu ea, spunându-i mereu acelaşi lucru: „Nu acum, Stacey”. Bărbatul i-a răspuns în acest mod de atât de multe ori încât colegii au început să facă glume pe seama femeii din această cauză.

Macken a fost, în trecut, vicepreşedinte la Deutsche Bank şi a fost angajată de BNP Paribas în 2013. Femeia era plătită cu 120.000 de lire sterline pe an. Ulterior a aflat că un coleg, care avea aceeaşi funcţie şi responsabilităţi, primea 160.000 de lire sterline pe an. Mai mult, bărbatul a beneficiat, într-un an, de bonusuri de cinci ori mai mari decât ea.

Atunci când s-a plâns de situaţie, şefii femeii s-au purtat urât cu ea, iar mai mulţi colegi bărbaţi, în frunte cu un manager, i-au lăsat o pălărie de vrăjitoare pe birou.

Judecătorul a decis că Stacey Macken a fost victima unui tratament nedrept deoarece este femeie. Despăgubirile pe care femeia le va primi nu au fost anunţate.