Principala zi a evenimentului de cumpărături este vineri 15 noiembrie. Care sunt ofertele companiilor?

eMAG, care a lansat în 2011 evenimentul de cumpărături online Black Friday, a prezentat, pe lângă alte surprize, un Ferrari care costă mai puţin cu 45.000 de euro, conform anunţului de marţi al directorului companiei, Iulian Stanciu. El a precizat că 3,5 milioane de produse vor fi la promoţie în 15 noiembrie, informând totodată că negocierile pentru acest eveniment au început în urmă cu 10 luni la compania eMAG.

“70% dintre comenzi vor fi livrate în primele cinci zile, firmele de curierat vor lucra non-stop”, a spus CEO-ul eMAG.

Alte surprize care vor apărea în oferta magazinului online vor fi maşinile, diverse servicii – închirieri maşini, taxi sau car sharing, bilete de avion, bilete la evenimente muzicale sau sportive, zbouri cu balonul sau jocuri de golf, excursii, dar şi oferte la monede şi lingouri de aur, bijuterii sau pachete turistice.

DigiRomania.ro se transformă, de Black Friday, în ”oaia neagră” a ofertelor online şi propune reducerea cu 50% a preţurilor la orice serviciu de comunicaţii electronice (televiziune prin cablu sau satelit, internet fix, telefonie mobilă sau fixă) şi orice extraopţiune TV, inclusiv Digi 4K. Reducerea este valabilă timp de 12 luni din perioada de contractare de 24 de luni şi se aplică la orice serviciu sau extraopţiune contractate în perioada de valabilitate a campaniei. Abonaţii vor putea achiziţiona cele mai populare terminale Nokia, Motorola şi Samsung cu avans 0 şi rate avantajoase direct la operatorul de telefonie mobilă. Perioada de valabilitate a ofertei este 18 – 29 noiembrie 2019 şi se aplică pentru orice abonament Digi Mobil Optim (2 EUR cu TVA, 3 EUR cu TVA sau 5 EUR cu TVA), cu date mobile nelimitate, în reţelele 3G, 4G şi 5G.

BRD întâmpină Black Friday cu oferte speciale: Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard şi Mastercard Gold – 1000 de carduri (Comision de administrare card: 0 în primul an); Creditele de consum Expresso în Lei – 1500 de credite (Dobândă fixă: 6,99%, pentru credite peste 35.000 lei, fără condiţii suplimentare legate de încasarea veniturilor în contul curent BRD); Creditul La Casa Mea – 150 de credite (Comision de analiză dosar zero; acordarea unui discount de 22% la cota standard de asigurare de viaţă); Creditul Habitat – 150 de credite (Comision de analiză dosar zero; acordarea unui discount de 22% la cota standard de asigurare de viaţă); Pachetul Zen Friday – Antreprenor Optimist Standard – 100 pachete (Comision de administrare lunară pachet de 0 lei/lună până la sfârşitul lunii iunie 2020 (începând cu data 01.07.2020 comisionul de administrare lunară pachet va trece automat pe tarif standard), conform şi Ghidului de Tarife şi Comisioane Persoane Juridice disponibil în orice unitate BRD).

Campania BRD se va desfăşura între 15 noiembrie 2019, ora 00:01, ora României – şi 17 noiembrie 2019, ora 23:59, ora României.

Banca Transilvania lansează BANK Friday, o campanie de shopping bancar online, cu cele mai ieftine împrumuturi din oferta sa. Campania va începe în 15 noiembrie, în intervalul orar 9.00-23.59. Clienţii pot lua un astfel de împrumut pentru destinaţii dintre cele mai diverse: amenajarea locuinţei, achiziţionare autoturism, alte proiecte personale. BT vine cu discounturi şi pentru clienţii BT Italia, la creditul de consum în euro şi la creditul imobiliar/ipotecar. Pe lângă dobânda avantajoasă, comisionul de analiză şi taxa de evaluare sunt zero. Acum câteva zile, Banca Transilvania a anunţat, tot în cadrul BANK Friday, oferta de leasing cu dobândă 0%, comision lunar de gestiune zero pentru autoturisme full electrice noi şi asigurare la cota preferenţială de 2,5%.

Tarom a pregătit o campanie de Black Friday ce se va derula în perioada 12 - 17 noiembrie, cu tarife reduse pentru 28 de rute, începând de la 119 euro, dus-întors. Astfel, sunt disponibile bilete cu preţuri începând de la 119 euro, dus-întors, cu toate taxele incluse, pentru călătorii între Bucureşti – Atena, Istanbul, Frankfurt, Munchen, Roma, Chişinău, Hamburg, Tbilisi, Tel Aviv, Salonic, Praga, Stockholm, Belgrad, Torino şi Lyon. De asemenea, tarife de la 139 de euro (dus-întors, cu toate taxele incluse) sunt oferite pentru rute între Bucureşti – Budapesta, Sofia, Amsterdam, Bruxelles, Barcelona, Erevan şi Nisa, în timp ce, de la 159 de euro, pentru călătorii între Bucureşti – Paris, Cairo, Amman, Beirut, Madrid şi Londra.

MyPal.travel lansează în 15 noiembrie o campanie de Black Friday, care cuprinde reduceri situate între 15 şi 45% la pachetele de cazare. De exemplu, un Revelion în Sicilia care include un sejur de 5 nopţi va costa de Black Friday, pe MyPal.travel, aproximativ 300 euro/persoană la un hotel de 3 stele. Mai departe, pentru cei care îşi doresc să îşi petreacă Revelionul în Turcia, la Kusadasi, unde se poate ajunge cu maşina, un pachet de 5 nopţi va putea fi cumpărat cu aproximativ 250 euro/persoană la un hotel de 5 stele, în regim All Inclusive. Un pachet de Revelion în Tenerife care cuprinde un sejur de 7 nopţi cu avion, cazare, transfer de la aeroport la hotel va costa aproximativ 750 euro/persoană la un hotel de 3 stele şi 850 de euro/persoană la un hotel de 4 stele. ”Campania de reduceri de Black Friday a MyPal.travel se va desfăşura în perioada 15-24 noiembrie, iar vacanţele achiziţionate în acest interval se pot efectua oricând din momentul rezervării. Este important să spunem că pot beneficia de reducerile de până la 45% inclusiv cei care nu şi-au rezervat încă vacanţa de sărbători”, a declarat Dragoş Cătălinoiu Gociman, fondator al MyPal.travel.

ARMO va integra de Black Friday, pe lângă produsele tradiţionale electronice şi electrocasnice, produse de mobilier şi decoraţiuni, jucării şi produse pentru copii, dar şi din segmentul fashion. „Black Friday este un eveniment care atrage de fiecare dată noi clienţi care fac prima comandă online. Anul acesta, ne aşteptăm la o creştere semnificativă a numărului celor din zona rurală, astfel încât 30% dintre comenzi ar putea merge către aceasta. În plus, peste 70% dintre comenzile din zona rurală vor veni de pe mobil, având în vedere faptul că satele şi comunele României sunt legate la internet prin mobile,” a menţionat într-un comunicat Florinel Chiş, director executiv ARMO.

Anul acesta, Fashion-Up propune clienţilor o selecţie de peste 100.000 de produse la cele mai mici preţuri din an. Românii vor putea alege din MarketUP! articole de la 1.000 de branduri de renume, dar şi produse ale producătorilor autohtoni şi din colecţiile designerilor români. Totodată, Fashion-Up aduce, anul acesta, şi facilităţi referitoare la plată: în cazul în care clienţii nu pot achita comanda integral, aceştia au posibilitatea de a plăti în rate, după 30 de zile, datorită parteneriatului încheiat recent cu TBI, iar fiecare comandă plasată în magazinul online le va aduce clienţilor bani înapoi în cont, prin intermediul serviciului CashUP.

AVstore promite, de Black Friday, cele mai bune preţuri din an, stocuri uriaşe şi un timp de livrare foarte scurt. „Clienţii noştri pot alege din cel mai mare portofoliu de căşti audio, boxe portabile, sisteme hi-fi & home-cinema, televizoare si proiectoare. Lista de mărci comercializate de AVstore a crescut foarte mult, iar cu majoritatea dintre ele am negociat oferte extraordinare pentru campania Black Friday”, a susţinut Bogdan Ştefan, Managing Partner AVstore. Printre cele mai căutate branduri din această perioadă se numără SENNHEISER, SONY, Bang & Olufsen, KEF sau BOSE.

Vivre s-a pregătit pentru ediţia Black Friday de anul acesta încă din timpul verii, iar ofertele speciale se aplică la toate categoriile de produse disponibile pe Vivre.ro. Reduceri substanţiale se vor remarca pe segmentul de mobilier (canapele şi fotolii, dulapuri şi comode, paturi, scaune şi mese), lifestyle (genţi, bijuterii, ceasuri, haine şi încălţăminte) şi textile (lenjerii de pat, cuverturi şi covoare). În cadrul campaniei de Black Friday, zeci de mii de produse vor fi disponibile pe Vivre.ro la preţuri promoţionale: canapele de la 599 lei, decoraţiuni pentru casă de la 39 lei, accesorii de bucătărie şi dining de la 39 lei, corpuri de iluminat de la 69 lei, covoare de la 99 lei, lenjerii de pat din bumbac de la 69 lei, cosmetice de la 29 lei, dar şi seturi de baie de la 69 lei. Campania se va desfăşura în perioada 14 - 18 noiembrie, iar, în total, este preconizat un număr de 2 milioane de utilizatori unici şi peste 4 milioane vizite pe site. Targetul propus pentru anul acesta este creşterea cu 50% a veniturilor înregistrate în 2018, ceea ce înseamnă un total de peste 5 milioane de euro tranzacţionat în toate cele 9 ţări în care este prezentă compania Vivre.

Pentru Black Friday, Elefant.ro a pregătit o ofertă în care a inclus peste 100.000 de produse. „Estimăm că la finalul săptămânii vom avea de livrat jumătate de milion de cărţi, 100.000 de parfumuri şi alte sute de mii de articole. Ambele evenimente de shopping vor fi comunicate exclusiv în mediile digitale şi ne vor aduce o creştere de minimum 35% faţă de anul trecut. Acesta este pariul nostru în 2019”, a precizat Radu Meteş, Head of Marketing la elefant.ro.

Bonami dă startul reducerilor de Black Friday în 15 noiembrie. Anul acesta, clienţii se vor bucura de două weekenduri cu reduceri, conform tradiţiei: unul specific pieţei româneşti, respectiv 15-17 noiembrie, şi cel internaţional, între 29 noiembrie şi 1 decembrie. Lansarea promoţiilor va avea loc ca de obicei la miezul nopţii de joi spre vineri şi va dura întregul weekend. Bonami aşteaptă în această perioadă cele mai mari venituri de pe tot parcursul anului. Compania prognozează venituri de 4 ori mai mari în comparaţie cu zilele tipice din noiembrie. Clienţii vor descoperi în fiecare din cele două weekenduri numeroase campanii cu 6 teme diferite. Reducerile vor fi între 40% şi 80% pentru aproximativ 2000 de produse, cu 20% mai multe faţă de anul trecut. Categoriile de produs vor include textile, accesorii pentru bucătărie, decoraţiuni, produse pentru organizare şi accesorii de modă. Bonami participă şi la campania Black Friday tradiţională, ce are loc peste 3 săptămâni, între 29 noiembrie şi 1 decembrie, când reducerile din campanii vor fi la fel de tentante: cu până la 80% mai mici faţă de preţul standard al produselo

Cel mai mare Black Friday din istoria Fashion Days a început deja în 13 noiembrie, în jurul orei 7. În primele 3 ore din cel mai aşteptat eveniment de sale al anului, clienţii Fashion Days au plasat peste 34.000 de comenzi, ce însumează aproximativ 70.000 de produse. În total, valoarea comenzilor din primele 3 ore se apropie de 16 milioane de lei, cu 20% peste estimări. Pentru prima dată, Black Friday ţine nu mai puţin de 3 zile la Fashion Days. La nivel naţional, comanda cu cele mai multe produse a inclus 50 de articole, iar cea mai scumpă valorează 11.392 de lei (29 de produse achiziţionate).

Libris.ro, o librărie online din România, a lansat, pentru 15 noiembrie, reduceri până la 95%, timp de 24 de ore, la 99% din produsele de pe site.

„Am pregătit pentru Black Friday un stoc special de carte şi ne-am propus să expediem toate comenzile intrate în data de 15 noiembrie în maximum 3 zile. Estimăm o creştere cu peste 30% în numărul comenzilor, faţă de anul trecut, mai ales că reducerile vor ajunge până la 95% pentru cărţile în limba română, iar în campanie vom include şi tituri aflate în topul vânzărilor. Credem că printre cele mai căutate vor fi volumele din categoria beletristică, carte pentru copii şi dezvoltare personală, a precizat într-un comunicat Laura Ţeposu, co-fondator şi director de dezvoltare al Libris.ro.

Magazinul online de sisteme de securitate din România Atu Tech oferă, de Black Friday, reduceri la peste 60.000 de produse, din categorii precum supraveghere video, alarme, detecţie incendiu, automatizări de porţi, interfoane şi videointerfoane, control acces, sonorizare, accesorii CCTV şi reţelistică. Atu Tech dă startul reducerilor de Black Friday în 15 noiembrie, la miezul nopţii, şi timp de 72 de ore, le oferă clienţilor produse cu discount-uri de până la 55%.

Printre brandurile cu cele mai mari discount-uri de Black Friday se află Safer, brand românesc şi Dahua.

„Pentru evenimentul de Black Friday 2019 am investit în infrastructura site-ului, în servere şi în alte resurse care să ne asigure o bună funcţionare a site-ului. Am pregătit stocuri dedicate, pentru care am negociat preţuri speciale de achiziţie, pentru a fi cât mai competitivi din acest punct de vedere. Noutatea din acest an o reprezintă faptul că vom avea reduceri substanţiale şi pentru produsele de supraveghere video cu rezoluţii mari, mai actuale ca tehnologie, pentru că ne dorim să punem la dispoziţia clienţilor, în Black Friday, nu numai oferte de tip lichidări de stoc sau reduceri la produse din gamele medii, dar şi oferte atractive pentru stocurile noi”, a spus într-un comunicat Sorin Felea, director Atu Tech.

Falcon Electronics, companie de pe piaţa echipamentelor electronice auto din România, va da startul campaniei Black Friday vineri, 15 noiembrie 2019, începând cu ora 8:30. Vedetele campaniei din acest an vor fi camerele auto DVR Nextbase care vor avea reduceri de până la 41%. Modelul 412GW, unul din modelele de top de la Nextbase, va fi comercializat la 469 de lei, în loc de 799 de lei, iar modelul Nextbase112 va avea preţ de Black Friday de doar 189 de lei.

“Black Friday a devenit deja o tradiţie, iar la cea de a 9-a ediţie Black Friday punem accent pe securitatea în trafic, propunând oferte foarte bune la camere auto DVR, la sistemele de securitate, dar şi la sistemele audio cu Bluetooth care permit convorbiri telefonice în timp ce eşti la volan, cu respectarea noilor prevederi legale“, a suţinut într-un comunicat Corina Diţu, Marketing Manager la Falcon Electronics.

White Image, prima agenţie specializată în email marketing din România, consideră că de Black Friday, ca în orice promoţie, este esenţial ce s-a întâmplat înainte de începutul acesteia, ce se întâmplă în timpul promoţiei, dar şi mai importantă este consolidarea pentru următoare campanie, indiferent de rezultatele actuale. Potrivit agenţiei, Black Friday este momentul când creativitatea le permite business-urilor mature să combine mesajele de impact cu segmentele relevante.