„Se mai îndoieşte cineva că deficitul va depăşi 3%? Vom discuta la Comisia Europeană, vom explica ce plan de redresare avem. Am convingerea că vor înţelege situaţia. Relaţia pe care o avem cu preşedintele noii Comisii Europene este una de încredere, vom colabora astfel încât România să aibă parte de un tratament corect”, a spus Orban la ieşirea de la discuţiile purtate cu guvernatorul Băncii Naţionale Române (BNR), Mugur Isărescu şi cu ministrul de Finanţe, Florin Cîţu.

Totodată, premierul a precizat că, în perioada similară a anului trecut, deficitul bugetar era de 1,6%, iar anul acesta, conform estimărilor, deficitul bugetar la zece luni a ajuns la 2,8%.

Ludovic Orban a afirmat că politica fiscală de guvernare pentru anul 2020 nu prevede introducerea de noi taxe.

„Vreau din nou să fac o precizare: la conferinţa de presă la Ministerul Mediului am fost întrebat de taxa de mediu. Şi am zis sigur, studiem, analizăm, vedem în ce măsură. Dar am spus un lucru: ne vom consulta cu Comisia Europeană şi decât să introducem o taxă care să nu fie în conformitate cu legislaţia europeană, să-i punem pe români să plătească taxa respectivă şi după aceea să trebuiască să le dăm banii înapoi, eventual să-i mai punem şi pe drumuri, mai bine nu băgăm nicio taxă. Această afirmaţie nu a fost luată. Oricum, în cursul anului viitor în mod evident nu va apărea o taxă nouă. Vă repet, politica fiscală a Guvernului este prevăzută în programul de guvernare şi vom detalia care sunt măsurile fiscale pe care le avem în vedere”, a explicat Orban.

Premierul Ludovic Orban şi ministrul de Finanţe Florin Cîţu au avut vineri, o întâlnire cu guvernatorul Băncii Naţionale a României Mugur Isărescu.