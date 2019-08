Noroc ca vremurile s-au schimbat, iar materialele de constructii se pot cumpara acum online, din doar cateva clickuri.

Suntem inca in plin sezon cald, asa ca putem profita de vremea buna pentru a ne imbunatati locuinta si curtea. Iata ce lucrari va recomanda specialistii sa aveti in vedere pentru a va asigura confortul si siguranta care isi vor pune amprenta asupra traiului zilnic inclusiv (sau mai ales) la iarna.

Acoperis

Poate prima si cea mai importanta conditie pentru un trai linistit este sa-ti asiguri, la propriu si la figurat, un acoperis intact. Iata de ce va recomandam tigla metalica Mat Ice Viking Pruszynski, cu o durata de viata de 60 de ani si 30 de ani garantie pentru culoare si coroziune. Disponibila in multiple culori mate, elegante, tigla Viking are o grosime de 0,5 mm si este acoperita de un strat de zinc de 275 gr.

Cos de fum

Pentru ca, dincolo de confort, toti ne dorim o sursa sigura de incalzire, fara riscul emisiilor de noxe la interior, va recomandam un cos de fum Kaminhorn. De exemplu, sistemul EcoHORN, un produs de calitate superioara, ce include toate accesoriile necesare, compatibil cu toate tipurile de combustibil si are o functie de auto-aerisire. EcoHORN are o tubulatura interioara de 200 mm diametru si rezista la temperaturi de evacuare de pana la 600 grade Celsius.

Gardul

De voie, de nevoie, trebuie sa ne delimitam cumva proprietatea, iar alegerea sustenabila ar fi sa alegem un material durabil si estetic, care sa necesite intretinere minima. Iata de ce specialistii recomanda sipca metalica din Aluzinc® sau tabla zincata prevopsita produsa de MTC Construct din Tecuci, companie cu o experienta de 16 ani pe piata. Avand o grosime de 0,45 mm, sipca metalica se poate debita la diferite lungimi si este disponibila intr-o gama larga de culori lucioase sau mate, fiind astfel o solutie deopotriva robusta si aspectuoasa.

Adeptii unui stil sofisticat pot opta pentru gardurile si portile din fier forjat de la Sendone, panouri din tabla decupata cu diverse modele, alaturi de sistemele pentru porti automatizate – ideale pentru garaje.

Pardoseli exterioare

Deosebit de versatile sunt si dalele modulare de pavaj Arvore cu textura tip travertin, de la Star Stone. Disponibile in 4 dimensiuni si 12 piese, acestea pot fi folosite atat la interior, cat si la exterior, pentru amenajarea cladirilor, la placarea fatadelor, peretilor interiori si exterior, pentru pardoseli, la pavarea curtilor sau a aleilor din gradini sau parcuri, pe terase, in zone pietonale, de agrement sau in jurul piscinei.

Semmerlock - Umbriano - un pic de extravaganţă

Umbriano de la Semmelrock întruchipează fineţea absolută în amenajarea suprafeţelor exterioare. Aspectul său de marmură tăiată drept şi granulaţia foarte fină de suprafaţă fac din fiecare piatră un unicat, ce satisface cele mai exigente gusturi în materie de design exterior. Formele clare şi simple, materiile prime utilizate, unicitatea fiecărei pietre conferă un caracter exclusivist întregii game de dale şi pavaje Umbriano.

Semmelrock îl produce utilizând o tehnică unică de fabricaţie, patentată internaţional, care oferă suprafeţei un aspect marmorat natural şi face ca fiecare piatră de pavaj sau fiecare dală să fie diferită. Marginile simple sunt parte a aspectului natural al pavajelor şi dalelor Umbriano.

Suflete artistice, excentricii, cei plictisiţi de "normalitate", dar şi proprietarii de case atraşi de unicitate vor aprecia designul acestor dale.

Umbriano nu arată ca un capriciu al unui arhitect ambiţios. Da, ele sunt maiestuoase, dar într-un mod foarte echilibrat. Grosimea dalelor Umbriano este de 5 cm şi 8 cm, ceea ce le face potrivite atât pentru trafic pietonal, cât şi pentru zone cu acces auto.

Un aspect deosebit, dar si o rezistenta pe masura, ofera si gresia de exterior Klinker de la Premier Com adecvata pentru acoperirea teraselor de exterior, a treptelor si a scarilor. Fabricate dintr-un amestec special de materiale ceramic si arse la temperatura de peste 1000º Celsius, placile Klinker rezista foarte bine la umezeala si inghet. In plus, este disponibila intr-o multime de nuante atractive, transformand curtea intr-un adevarat punct focal pentru atentia oaspetilor.

Tot pentru pardoseli exterioare puteti recurge la dusumeaua exterioara din lemn compozit (WPC), produsa de compania Bencomp. Disponibila in mai multe nuante si dimensiuni, aceasta dusumea este recomandata pentru uz casnic si trafic uşor, precum terase şi piscine rezidentiale.

La mare cautare in amenajarile exterioare sunt si fatadele placate cu piatra decorativa, in varianta Bran de la Stone Deco. Fabricata din materiale dure, dupa o tehnologie americana, aceasta nu retine apa, deci nu mucegaieste, si nu se erodeaza in timp, rezistand cu brio la variatiile de temperatura. In plus, culoarea este mult mai durabila fiindca este adaugata in compozitie. Dincolo de estetica insa, acest tip de piatra decorativa reprezinta si o buna solutie de izolatie termica si fonica – asadar, multiple avantaje pentru locatarii beneficiari.

In speranta ca recomandarile Vindem-Ieftin.ro in ceea ce priveste materiale de constructii va vor fi utile, va uram spor la renovat! Voi ce trucuri stiti pentru o renovare mai usoara si mai rapida?

"Produsele mai sus prezentate fac parte din conceptul Casa Premium - o campanie de informare sustinuta de Casa de Comenzi Vindem Ieftin, ce incurajeaza comunicarea corecta si transparenta, pentru a ajuta consumatorii sa ia decizii documentate inainte de achizitia materialelor de constructii."