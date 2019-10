"Aţi mai spus domnule preşedinte de nenumărate ori şi un alt cuvânt important, sustenabilitate. Ca să măreşti salariile nesustenabil, nu-ţi trebuie decât, cel mult, patru clase primare. Nu putem spune că am asistat în ultimii ani la un program de guvernare, din moment ce puncte importante ale clasamentelor în care ne aruncă Eurostat, ale celebrei lipse de infrastructură, nu au fost luate în considerare. (...) Acea creştere nesustenabilă a salariilor din domeniul bugetar care ne-au făcut nişte consumatori de «Black Friday»", a afirmat Daraban, duminică, în cadrul evenimentului de lansare a candidaturii lui Klaus Iohannis la prezidenţiale.

Daraban a declarat că "a luat foc" în 2017 când a văzut un atac la capitalul străin din România.

"Noi suntem lobbyiştii capitalului autohton. Suntem conştienţi de fragilitatea capitalului autohton românesc. Am făcut de nenumărate ori apel la guvernanţi să conştientizeze cine sunt oamenii din teren, cine jucătorii economici, astfel încât să nu-i descalificăm dintr-un caiet de sarcini chiar din primul paragraf. Am luat foc în anul 2017, când am văzut un atac deşănţat asupra capitalului străin din România. Trebuie să conştientizăm, să fim realişti şi să ştim că acest capital a adus stabilitatea macroeconomică a României. Trebuie să ştim cine deţine ponderea mare la export, cine este angajatorul cel mai mare, cine plăteşte taxe şi impozite. Avem aceste date statistice care vorbesc de la sine şi vreau să-i asigur pe care în continuare atacă societăţile străine din România că raportul de forţe este fair enough. Sunt cifre care arată că suntem în dificultate, noi, capitalul românesc", a spus preşedintele CCIR.

Totodată, preşedintele Camerei de Comerţ susţine ca microîntreprinderile să nu mai fie impozitate deloc iar ajutoarele sociale să dispară, pentru a angaja forţa de muncă pasivă din România.

"Trebuie să punem România la muncă. Ne-a spus Eurostatul acum trei săptămâni că 1,68 de milioane de oameni între 18 şi 60 de ani din România nu au muncit niciodată. Mai ştim că sunt 12,6 milioane de oameni apţi de muncă şi privat, cu cei care lucrează în sistemul bugetar, ajung pe undeva la 5,5 milioane. Cred că am ieşit din acest doliu al dispariţiei forţei de muncă din ţară şi trebuie să ne axăm foarte mult pe rezervele existente în ţară. Acest lucru se poate face printr-o educare în sistem profesional, printr-o stimulare a mediului de afaceri. Aici venim cu o propunere ca microîntreprinderile care vin cu minim cinci salariaţi să nu mai fie impozitate deloc. Avem 647.908 microîntreprinderi şi, din păcate, trebuie să spunem că aceştia angajează doar 857.000 de oameni. Va trebuie să stimulăm aceste microîntreprinderi să ajungă măcar la jumătatea numărului de salariaţi, aşa cum scrie în lege, până la 9 salariaţi. Să absoarbă această masă de oameni care nu se regăsesc în statistici. Dacă aceşti oameni s-ar regăsi oficial ca neangajaţi, probabil am avea un şomaj de 50%. Judeţul metropolă al României, Teleormanul, sunt 35 de angajaţi la 100 de apţi de muncă. Cred că ajutoarele sociale pe nemuncă trebuie să dispară", a spus acesta.